Zonnebekenaar brengt monoloog over strijd tegen maagkanker

Wat doe je als je als amateurtoneelspeler te kampen krijgt met maagkanker, de verwerking van de ziekte van je af kunt schrijven in cursiefjes voor je vrienden, en van sommigende raad krijgt je schrijfsels met de wereld te delen? Zonnebekenaar Bernard Kindt, pr-verantwoordelijke van de Gullegemse toneelgroep ‘t Neerdak, goot alles in een theatermonoloog en zet die op 24, 25 en 26 januari op de planken neer in het Gullegemse oc De Cerf.

Wie Bernard (67) een beetje kent, weet dat hij immer positief in het leven staat. De diagnose maagkanker die hij vorig jaar kreeg, kwam echter behoorlijk hard aan. “Gelukkig was men er zeer vroeg bij en ben ik ondertussen behoorlijk aan de beterhand”, zegt de gepensioneerde verpleger in AZ Groeninge in Kortrijk. “Ik ben net als mijn lotgenoten door een kwade periode moeten gaan. Gelukkig kon ik heel veel van me af schrijven in ernstige én plezante cursiefjes waarmee ik mijn dichtste vrienden op de hoogte hield over mijn wedervaren. Het maakte alles een stuk draaglijker voor iedereen.”

Suggestite

Toen een van de vrienden suggereerde om de teksten te gebruiken voor een theatermonoloog, nam Bernard de suggestie ter harte. “En wie was de ideale man om alles in de juiste banen te leiden en samen met boezemvriend Luc Eggermont op scene te zetten? Juist, ik.”

‘Geef mie nen dag’, zoals het stuk heet, werd volgens de auteur/acteur een voorstelling van iets meer dan een uur, die authentiek, ontroerend en onverwachts humoristisch werd. Het laat een Bernard zien die op zijn heel eigen wijze het verhaal brengt van het fysieke en mentale proces dat hij na zijn diagnose onderging. Muziek en beeld verbinden de vertelfragmenten tot een monoloog die raakt. Nu eens heel herkenbaar, dan weer een blikopener, maar altijd recht uit het hart, recht naar het hart.

Garanties

“Wij staan met onze productie drie dagen naeen in De Cerf: op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 januari, telkens om 19.30 uur. Daarbij blijft het voorlopig”, zegt Bernard. “Door de coronamaatregelen moeten wij ons wel beperken tot een publiek van om en bij de 140 toeschouwers, iets meer dan de geldende zaalcapaciteit van 270 man als wij met een tribune werken. Wij lieten de tribune sneuvelen en zetten ons publiek in bubbels van maximum zes toeschouwers aan tafeltjes en stoelen, mét mondmasker en bediening aan tafel. Alle aanwezigen worden bij het betreden van de zaal gecontroleerd op hun Covid Safe Ticket en identiteitskaart. Dit moet garanties bieden dat de voorstellingen effectief kunnen doorgaan.”

Wie zich wil verzekeren van tickets, kan die bestellen tegen 6 euro per persoon via tneerdak@gmail.com. De toneelgroep stuurt een berichtje terug met de concrete betaalfaciliteiten. (André Vlerick)