Zonnebeke lanceert nieuwe gemeentelijke- en toeristische website

Het is ondertussen al veertien jaar geleden dat Zonnebeke met een website startte. In 2015 kwam er een nieuwe en op 1 december worden zowel een nieuwe gemeentelijke- als een nieuwe toeristische site online geplaatst.

“Meer en meer mensen maken gebruik van de website”, stelt schepen van communicatie, Ingrid Vandepitte. “De eerste tien maanden van 2022 waren er 164.914 bezoekers. 1.439 gebruikers hebben in die periode minstens één keer naar zonnebeke.be gesurft. Ze bekijken gemiddeld twee pagina’s per bezoek en dat duurt gemiddeld anderhalve minuut. Mensen komen vooral wanneer ze bewust naar iets specifiek op zoek zijn of ze klikken door van op sociale media. Begin vorig jaar sloegen de diensten ICT, communicatie en toerisme de handen in elkaar om onze gemeente een nieuwe digitale etalage te geven.”

Op de nieuwe site staat de informatiebehoefte centraal. De openingszin ‘waarmee kunnen we je helpen? ‘ zet meteen de trend. Via maximaal drie clicks moet de bezoeker geholpen zijn.

Digitale dienstverlening

Met de nieuwe website zet ook de digitale dienstverlening stappen vooruit. “Er is de integratie met het Vlaamse ‘Mijn Burgerprofiel‘ en het e-loket van Vandenbroele. Dit zorgt er voor dat inwoners volledig online attesten kunnen aanvragen, zonder een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. De dienst burgerzaken staat zeven dagen op zeven open op afstand. Dat is niet alleen een gemak voor de burger, maar ook tijd- en efficiëntiewinst voor het bestuur”, aldus de schepen. Dit geldt niet alleen voor de dienst burgerzaken.

Toerisme

De viertalige toerismewebsite gaat nog een stapje verder. “Bezoekers kunnen voortaan hun trip naar onze gemeente makkelijk op voorhand uitstippelen”, aldus toerismeschepen, Joachim Jonckheere “Alle toppers en evenementen worden in de kijker gezet om zoveel mogelijk toeristen naar Zonnebeke te brengen. Met de themawijzers zien & doen, eten & drinken, events, overnachten, groepen ben je vlug bij wat je zoekt.”

Voor iedereen

Volledig nieuw bij beide websites is de voorleesfunctie voor blinden en slechtzienden. Elke pagina kan op eigen tempo beluisterd worden of de tekst kan groter gemaakt worden. Ook wie via een tablet of smartphone surft, kan via het responsive design genieten van een optimale surfervaring. (NVZ)