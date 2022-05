Zonnebeke kiest architect voor de renovatie landhuis Villa Zonnedaele, dat open huis wordt

Het college van burgemeester en schepenen van Zonnebeke koos het architectenbureau Studio Bont & Atelier Starzak Strebicki als ontwerper voor de renovatie en herinrichting van het landhuis in het kasteelpark. Hun ontwerpvoorstel overtuigde de tienkoppige jury door de maximale functionaliteit en flexibiliteit.

Wie al eens wandelt in het kasteelpark, kent zeker en vast het landhuis. Het prachtige gebouw straalt karakter uit en is dan ook een gegeerde locatie voor huwelijks- of familiefotografie.

Open huis

De komende jaren wordt de villa echter meer dan een bezienswaardigheid, het gebouw wordt een open huis voor alle inwoners, gelegen op een toplocatie.

Om deze architecturale parel binnenin om te toveren tot een open huis, ging de gemeente op zoek naar een architectenbureau dat met veel respect het gebouw en zijn erfgoedwaarde opwaardeert. Zo zal het landhuis nog meer tot zijn recht komen.

Architectenbureau uit Gent

Door het unieke karakter van het gebouw, startte de gemeente de zoektocht naar een geschikte architect niet alleen, maar wel samen met de provincie West-Vlaanderen. Dat gebeurde via een architectenwedstrijd waarvoor uiteindelijk drie laureaten een voorstel indienden.

Het ontwerp van het Gentse bureau Studio Bont & Atelier Starzak Strebicki overtuigde uiteindelijk de jury. De ontwerpers vertaalden het best de ambities en verwachtingen van het gemeentebestuur, rekening houdend met de praktische mogelijkheden en het authentiek karakter van het gebouw.

Huiselijkheid

Hun voorstel straalt huiselijkheid uit en blijft trouw aan de sfeer van het landhuis. Ze creëren een beperkt extra volume en organiseren de ruimte op een eenvoudige manier.

Elke ruimte legt het contact met de (buiten)omgeving, wat een mooie meerwaarde moet worden voor de gebruikers. Belangrijke ruimtes worden het buurtsalon en de ceremoniële zaal met bar, aangevuld met multifunctionele kamers, technische ruimtes, sanitair en een keuken. Zo wordt het gebouw maximaal maar ook flexibel benut.

Plannen nog wijzigbaar

Het winnend ontwerp vormt uiteraard de leidraad voor de verbouwingen, maar definitief zijn de plannen nog niet. Nu de architect bekend is, start de gemeente met het definitieve ontwerptraject. De uiteindelijke verbouwingen zijn gepland in de loop van 2023.