Zonne (1) zoekt warme thuis: “Ze is zelfs lief voor honden”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Poezelou, een opvang voor zwerfkatjes in Koekelare. Zij zoeken een thuis voor Zonne (1), een lieve kattin met een eigen willetje.

“Zonne kwam hoogzwanger aan in onze opvang. Ze was toen zelf amper zeven maanden jong”, vertelt asielverantwoordelijke Valerie Duweyn.

Eigen willetje

“Een typisch verhaal van veel zwerfkatten. Ze bracht haar vijf kleintjes groot in een van onze opvanggezinnen. De kittens werden intussen geadopteerd, maar Zonne is achtergebleven. We merken dat we zwart-witte katten maar moeilijk geplaatst krijgen. Nochtans is Zonne een lieve, sociale kat die houdt van spelen en af en toe een aai over haar kopje. Maar ze heeft wel een eigen willetje, zoals het een echte kattin betaamt”, lacht Valerie.

“Ze heeft zeker bij nieuwe mensen wat tijd en ruimte nodig om te wennen. Al kan je haar omkopen met snoepjes of natvoer. Ze kan het goed vinden met de meeste andere katten. Zelfs een rustige hond is voor haar geen probleem.” Zonne is gesteriliseerd, gechipt en gevaccineerd.