Zonen schenken knipselarchief van wijlen schepen Marie-Louise Vanrobaeys aan Stadsarchief

De zonen Kris en Johan van wijlen senator en Brugse schepen Marie-Louise Vanrobaeys schonken het archief van hun moeder aan het Stadsarchief. Het omvat een twintigtal albums met krantenknipsels van de vele activiteiten die Vanrobaeys tijdens haar politieke loopbaan vervulde.

“Al bladerend door de knipselmappen is het verbazend te zien hoe alles sindsdien is geëvolueerd en veranderd”, aldus burgemeester Dirk De fauw. “In 1983 zette ik mijn eerste stappen in de gemeenteraad en met een blik op deze knipsels komen de herinneringen weer spontaan naar boven. Gelukkig kan iedereen voortaan de mappen in het Stadsarchief inkijken.”

Ook schepen van Cultuur Nico Blontrock bedankt de beide zonen. “De oude krantenartikels laten zien wat Marie-Louise Maes-Vanrobaeys als eerste vrouwelijke schepen van Brugge allemaal heeft verwezenlijkt. Tevens geven de artikels ook een goed zicht op het politieke leven van toen.”

Onderwijzeres

Marie-Louise Maes-Vanrobaeys werd op 12 oktober 1928 in Menen geboren en overleed op 26 maart 2017 in Brugge. Zij was gehuwd met Hector Maes. Vanrobaeys startte haar carrière als onderwijzeres, maar werd al snel politiek actief, eerst als gemeenteraadslid in Sint-Kruis, later van Brugge om vervolgens schepen van Brugge te worden. In de periode 1979-1981 en 1985-1987 zetelde ze als senator in de Senaat.

Reeds als onderwijzeres was Marie-Louise Vanrobaeys actief in KAV, ACW, de vereniging Vrouw & Maatschappij en de CVP (nu CD&V). Ze was tevens medeoprichtster en voorzitter van de Pluralistische Actiegroep Gelijke Kansen voor man en vrouw en lid van de Nationale Vrouwenraad. Als schepen richtte Marie-Louise Vanrobaeys in 1973 de stedelijke dienst voor onthaalmoeders op en in 1975 de dagopvang voor mentaal gehandicapte volwassenen. (Chris Weymeis)