Zonder Grenzen Meulebeke zet na 25 jaar jaarlijkse ontbijtactie stop: “Jonge instroom laat het afweten”

Wat bepaalde insiders vreesden, is dan toch gebeurd. Vriendenkring ‘Zonder Grenzen Meulebeke’ houdt geen ontbijtactie meer. “Na 25 jaar inzet is bij heel wat medewerkers het bobijntje op”, aldus voorzitter Dirk Willemyns. “Na drie jaar onderbreking door de opgelegde coronamaatregelen heeft een aantal leden andere bezigheden gevonden, was bij anderen de schwung eruit of eiste de leeftijd zijn tol. Jong bloed bleef uit zodat we de ontbijtactie opgeven.”

Vriendenkring Zonder Grenzen Meulebeke heeft geschiedenis geschreven. Het project ontstond toen wijlen Jan Houfflyn samen met zijn echtgenote Hilde Viaene in 1998 de beslissing namen om voor hun afstandsdochter Sandra in Rwanda, een huisje te bouwen. De actie kreeg vleugels onder de noemer ‘Een huis voor Sandra’. Er werd gestart met een kleinschalige ontbijtactie die tot eenieders verbazing uitgroeide tot een onverhoopt succes met maar liefst 800 bestellingen.

Er kwam een werkgroep van vrijwilligers tot stand met aan het hoofd Franky Polfliet. Maakten verder deel uit van de werkgroep: Hans Ciers, Leen Deschuimere, Marcel Route (+), Mariette Werniers (+), Vicky Cluyse, Lieven Leyn (+), Geert Mauws, Linda Vermeersch, Johan Christiaens, Anja Verhelle, Filip Vandekerckhove en Dirk Willemyns die in 2013 de fakkel van Franky zou overnemen. Meteen was de stap gezet en kende de ontbijtactie een vervolg.

Transparantie

“Het succes van deze actie was vooral te danken aan de transparantie die we nastreefden, de opgehaalde gelden gingen rechtstreeks naar hun doel”, aldus Dirk Willemyns. “Daarvoor zorgde broeder Allyns die in Rwanda werkzaam was. Na drie jaar werd onze ploeg medewerkers groter en groter en konden we grotere projecten aan dank zij de medewerking van vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. Deze vzw werd in 1987 opgericht in Kruisem en stelde zich tot doel om zoveel mogelijk kinderen in en rond Kigali de kans te bieden op onderwijs.”

“De voorbije kwarteeuw leverden we 47.825 pakketten”

“Concreet betekende dit dat we hulp boden aan de kinderen uit het weeshuis Gisimba Memorial Center waar we zorgden voor de betaling van internaat- en schoolkosten. Ook de kinderen uit het gehandicaptencentrum in Kamonyyi werden sinds 2015 gesteund. Naast het ondersteunen van studieprojecten zorgden we eveneens voor tussenkomst in medische kosten, voeding en hygiëne. We plaatsten waterreservoirs, bouwden toiletten en doucheruimtes bij de gezinnen en in het centrum voor gehandicapte kinderen. We zorgden eveneens voor de renovatie van heel wat huisjes en bezorgden het centrum voor gehandicapten een volledige make-over.”

Boerderijproject

“Onze bekommernis voor een beter leven van de plaatselijke bevolking zette ons aan tot het opstarten van een boerderijproject waarbij we de gezinnen vee, plant- en zaaigoed bezorgden en ook een primaire technische uitrusting zodat ze in hun levensonderhoud konden voorzien. Dit alles gebeurt nog steeds onder een nauwgezette controle van de vzw die toezicht houdt op alle verrichtingen die in Rwanda gebeuren met de fondsen die hier in België werden ingezameld.”

“In de voorbije 25 jaar hebben wij met onze werking gezorgd voor ruim 10.000 euro steun aan broeder Allyns in Rwanda, dit voor de jaren 1998, 1999 en 2000. Vanaf 2001 tot op heden werd er in het totaal 156.732,72 euro geschonken aan vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. Alle bedragen bijeengerekend in euro (over al de jaren) komen we tot een slottotaal van 167.041,30 euro. Dit betekent dat we in de voorbije 23 jaar maar liefst 47.825 ontbijtpakketten hebben klaargemaakt.”

De allereerste ontbijtactie leverde 804 ontbijtpakketten op, het recordaantal bereikten we in 2015 met 2.656 ontbijtpakketten. “Om al de ontbijtboxen op tijd aan huis te bezorgen, konden we steeds rekenen op 50 vrijwillige chauffeurs en 50 vrijwilligers die de zondagmorgen vroeg in de weer waren om de ontbijtpakketten klaar te maken. Het was onder meer mijn taak om al de routes uit te schrijven zodat alles stipt aan huis geleverd kon worden. We hadden klanten tot in Kortrijk, Waregem, Roeselare, ja zelfs tot in Gent. Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om al onze vrijwillige medewerkers hartelijk te bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet.”

“Dank ook aan al onze sponsors, zowel de bedrijven die producten leverden, de winkels waar we onze folders mochten leggen, de gemeente voor de logistieke steun, de 4 parochiekerken waar de collectebussen steeds opgesteld stonden als iedereen die een ontbijtpakket gekocht heeft. De steun heeft bijgedragen tot een verbetering van het leven van kinderen en volwassenen in Rwanda.”

(LB)