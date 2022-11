Zonder afspraak naar recyclagepark in Torhout

Vanaf donderdag 1 december gebeurt het bezoeken van het stedelijke recyclagepark aan de Atelierstraat weer volledig zonder afspraak. Het afsprakensysteem, dat in volle coronacrisis opgestart werd en nog deels bestaat, gaat op de schop.

“Uit een recente evaluatie blijkt dat de noodzaak om de bezoekers een afspraak te laten maken er momenteel niet meer is”, aldus schepen van Leefmilieu Elsie Desmet. “Het maken van een afspraak is voor de mensen meer een sleur dan een voordeel geworden. Daarom hebben we met het stadsbestuur beslist om het werken na afspraak helemaal stop te zetten. We keren dus terug naar de vertrouwde, vrije regeling van vóór de coronapandemie.”

Corona zorgde ervoor dat er een hele periode slechts een beperkt aantal bezoekers ineens op het recyclagepark toegelaten mocht worden. “Dus dienden we noodgedwongen een systeem van werken na afspraak uit te dokteren”, zegt schepen Desmet. “We hadden een manier nodig om het park in werking te houden en de burgers toch op een veilige wijze te laten langskomen. Het was de periode van de mondmaskers en het afstand houden. Het systeem van een afspraak maken, bewees zijn diensten en verzekerde de veiligheid van de bezoekers én de medewerkers van het recyclagepark. De meeste mensen hielden zich strikt aan de afspraak en reageerden vol begrip.”

Na verloop van tijd werd het afsprakensysteem een eerste maal geëvalueerd. Ook werd er naar de mening van de gebruikers gevraagd. Daaruit bleek dat nogal wat mensen het werken na afspraak te beperkend vonden en minstens één dag wensten waarop het recyclagepark ook vrij bezocht kon worden. “We hadden oren naar die verzuchtingen en maakten het vanaf toen mogelijk om op zaterdag weer een bezoek te brengen zonder afspraak”, aldus de schepen. “Voor andere momenten bleef het boeken van een specifiek, vooraf te kiezen moment wel noodzakelijk.”

Regeling vóór corona

Intussen beheerst corona de samenleving niet meer en houdt het virus zich veel koester dan in de periode vanaf maart 2020.

“Bijgevolg hebben we het afsprakensysteem recent opnieuw geëvalueerd en vastgesteld dat het in de praktijk geen zin meer heeft”, vervolgt Elsie Desmet. “Er stellen zich geen problemen om tijdens de openingsuren op een vrij moment zonder afspraak langs te komen. En dus laten we het overbodige systeem varen en kan iedereen vanaf 1 december weer vrij op het park terecht. We keren dus terug naar de regeling van vóór de coronapandemie.”