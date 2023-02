Zondagbabbel met korpschef Steve Desmet in Knokke-Heist

Op zondag 12 maart om 10 uur houdt Benedikte Van Eeghem in CaféCultuur een Zondagbabbel met korpschef Steve Desmet.

Steve is geboren en getogen in Knokke-Heist. Hij is sinds 1998 actief bij de politie van Knokke-Heist. In 2015 werd hij korpschef van de politiezone van Damme Knokke-Heist. In deze functie geeft hij leiding aan een team van 250 medewerkers. Hij is zeer bekommerd voor het bewaken van de veiligheid van de inwoners en de bezoekers van Knokke-Heist. Vanuit zijn functie volgt hij op de voet de uitdagingen voor de toekomst voor de politie en de veiligheidsdiensten. Met alle crisissen van de laatste jaren staat ook de politiewereld opnieuw voor een kantelpunt in haar bestaansgeschiedenis. (DM)