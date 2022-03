Zondag stond Kortrijk op tegen racisme

Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie werd er in Kortrijk actie gevoerd tegen racisme. Kortrijk sluit daarmee aan bij veertien andere Belgische steden waar Platform 2103 zich uitspreekt tegen toenemende discriminatie, ook nu in tijden van oorlog en pandemie.

Een nationale actie naar aanleiding van de Dag tegen Racisme is een jaarlijkse traditie sinds 2018. In dat jaar hebben meer dan 150 kleinere en grotere middenveldorganisaties uit heel België zich verenigd in Platform 2103, dat rond 21 maart telkens samen op straat komt. In Kortrijk was er een optocht gevolgd door een multiculturele samenkomst op de Grote Markt.

Structureel racisme

Het wordt een event met toespraken en een optreden van dj Waqar, dj Houssy en Moodz. “Racisme op school, in de publieke ruimte, op de arbeidsmarkt: structureel racisme zit er ook in onze provincie nog steeds in. Nationaal stijgt het aantal meldingen van discriminatie, hate-speech en racistische misdrijven alarmerend. Nu de Vlaamse regering uit UNIA stapt, zijn slachtoffers van discriminatie nog minder beschermd dan al het geval was”, duidt woordvoerster Shahnaz Akhtar van Platform 2103.

Het is meer dan ooit nodig om met velen op straat onze stem te laten horen en op te staan voor gelijke rechten

“Ik spreek uit ondervinding want ben zelf van allochtone afkomst, maar in België geboren. Toevallig ben ik bij Platform verzeild want ik wilde al lang iets doen tegen racisme. Het was zo erg dat ik op een bepaald moment met mijn kinderen naar mijn moederland wou gaan, maar ik kon niet want ik ben Belgische. Ik wist toen dat het tijd was om iets te doen. Ik moest de eerste stap zetten”, aldus Shahnaz.

“Daarom is het meer dan ooit nodig om met velen op straat onze stem te laten horen en op te staan voor gelijke rechten. Solidariteit is ons krachtigste wapen. Wij hebben een concrete eis aan het stadsbestuur in Kortrijk: het invoeren van praktijktesten, bemiddeling en sensibilisering tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in het onderwijs en tegen etnische profilering.”

Duidelijk signaal geven

Tijdens de actie werd een burgerpetitie gelanceerd rond deze eis die op de gemeenteraad wordt gebracht in het najaar. “We gaan dus voor minstens 4.000 handtekeningen, zoals vereist in het participatiereglement. Zo willen we een duidelijk signaal geven dat de inwoners van Kortrijk achter onze boodschap van gelijke rechten staan.”

Tot slot komt er ook een sterke boodschap van vrede, en solidariteit met alle vluchtelingen op de actie. “We zien vandaag dat ook oorlog racisme en discriminatie met zich meebrengt. Uitgerekend in deze moeilijke tijden krijgen mensen op de vlucht hier een andere behandeling (registratie, opvang) op basis van hun huidskleur en achtergrond. Dat is compleet onaanvaardbaar en moet onmiddellijk stoppen. Wij komen op voor gelijke rechten.”

(PVH)