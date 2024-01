Zondag optocht voor Spaanse windhond in Brugge

Eén februari staat wereldwijd gekend als Dia del Galgo, de dag van de Spaanse windhond. Omdat het jachtseizoen dan voorbij is, worden jaarlijks vele duizenden galgo’s in Spanje gedumpt of gedood. Jaarlijks houdt de vereniging Greyhounds in Nood de daaropvolgende zondag een stille tocht om aandacht te vragen voor het lot van Spaanse windhonden. Zondag om 13.30 uur worden vele honderden dierenvrienden verwacht op ‘t Zand in Brugge.

Medeorganisatoren van de optocht zijn Martine Ongena (60) en Dirk Beirnaert (63) uit Wenduine bij De Haan. Zij zijn de West-Vlaamse regioverantwoordelijken van Greyhounds in Nood Belgium, een organisatie die in 1996 door Mireille Broeders opgericht werd en in 27 jaar tijd al 9.000 galgo’s van een wrede dood heeft gered.

Dirk Beirnaert is net terug uit Spanje. Om de twee maanden haalt hij een dertigtal Spaanse windhonden op in Casarrubios del Monte in Toledo en rijdt 1.665 km met een grote bestelwagen, waarin twaalf kooien zitten, naar ons land om de dieren af te leveren aan hun Belgische adoptieouders. Zelf heeft het echtpaar uit Wenduine al zes galgo’s geadopteerd sinds 2013. Vorige week moesten ze hun dertien jaar oude Rubia laten inslapen. Martine en Dirk hebben nu nog drie galgo’s in hun flat aan zee: de erg schuchtere Louise, Bonito en Babette.

Gewisse dood

“Als we een hond in huis nemen, doen we dat om het dier te redden van een gewisse dood”, stelt Martine Ongena resoluut. Dirk Beirnaert wijst erop dat windhonden in Spanje gebruikt worden voor de jacht en voor illegale weddenschappen. De galgero’s – de jagers – hebben meerdere honden voor de jacht op onder meer konijnen. Ze mishandelen vaak hun dieren: ze zetten ze in kleine koterijen en hangen ze buiten vast aan een ketting. Wanneer de honden niet meer voldoen voor de jacht, worden ze achtergelaten of levend begraven. Tegen betaling kunnen wij honden van die praktijken redden en onderbrengen in de refuge die Mireille Broeders in Spanje heeft opgericht. Daar zitten momenteel 250 galgo’s en evenveel honden van andere rassen.”

“Greyhound in Nood krijgt voor haar refuge subsidies van de Spaanse overheid. Inwonende medewerkers verzorgen er de dieren. Huisdieren genieten in Spanje net als bij ons bescherming, maar het probleem is dat jachthonden als galgo’s niet onder de noemer huisdieren vallen. Bovendien wordt de jacht door galgero’s net als de stierengevechten aanzien als een eeuwenoude Spaanse traditie waaraan niet geraakt mag worden. Daarom blijft het fokken en de mishandeling van die honden voortduren. Het is een lucratieve handel, waar veel geld mee gemoeid is. Vooral na de jachtperiode worden massaal veel galgo’s gedumpt”, aldus Dirk Beirnaert.

Adoptie

“Met de subsidie, de lidgelden van onze leden en de organisatie van meerdere evenementen – onze laatste kerstmarkt bracht 28.000 euro op – kunnen we de werking van onze refuge financieren”, vult Martine Ongenae aan. Telkens als er zich kandidaat-adoptieouders in West-Vlaanderen aanmelden, gaat zij op huisbezoek om na te gaan of ze voldoen: “Wie met z’n tweetjes voltijds uit gaat werken, moet er niet aan beginnen. Die dieren zijn het niet gewoon om alleen te zijn. Een adoptie van een galgo kost 350 euro, met die som zijn we ternauwernood uit de kosten. Elk dier heeft een paspoort, is ingeënt en gecastreerd of gesteriliseerd. Kort voor de adoptie werden ze nog eens gecontroleerd door een dierenarts”, aldus Martine Ongenae.

“Het is de eerste keer dat we een stille optocht in Brugge inrichten. De vorige edities in Gent en Leuven lokten zo’n 300 hondenbaasjes. Het gaat om een 3,5 km lange wandeling van ‘t Zand door de historische binnenstad”, aldus Martine en Dirk.