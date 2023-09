Zondag Open Monumentendag ‘met hart en ziel’

Naast een aantal te reserveren activiteiten, stelt De Panne ook een aantal vrij te bezoeken locaties voor die aansluiten bij het thema ‘Met hart en ziel’ van Open Monumentendag op 10 september.

In een historische villa in de Dumontwijk – waarvan je het adres pas te weten komt bij reservatie – brengt acteur Onno van Gelder Jr. August tot leven, die in begin jaren 1900 voor een rijke familie werkte bij wie hij inwoonde in een mooie villa in de Dumontwijk… De gratis voorstellingen starten om 10, 11, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur. Inschrijven (maximum vier personen) is verplicht, via cultuur@depanne.be, met vermelding van het voorkeursuur.

Cocurator Karl Scheerlinck biedt een exclusieve blik op de unieke nostalgische tentoonstelling Belgische Kust op Affiche 1885-1960. Op een kunstige manier krijg je een impressie van veranderende toeristische gewoontes, taal en stijlen door de jaren heen. Deze uitzonderlijke collectie is de grootste gekende privéverzameling en is van Pannenaar Roland Florizoone. Ook hiervoor moet je reserveren (maximum vier personen) via cultuur@depanne.be, met vermelding van het voorkeursuur: 10.30, 13.00 of 15.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro. Afspraak: gemeentehuis, 1ste verdieping, Zeelaan 21.

Van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur kan iedereen een vrij bezoek brengen aan de kunstgalerij Amagoya, in villa Nano-Nanine in de A. Dumontlaan 26. Dit art-decohoekhuis met modernistische en pakketbootstijlelementen uit 1936 is een ontwerp van architect Louis Legein. Ook villa Zomerrust in de Bortierlaan 49 – een van de eerste generatie villa’s in cottagestijl van rond 1900 – is vrij te bezoeken van 13.30 tot 18.00 uur.

Voor een nostalgische blik op het vissersverleden van De Panne kun je van 10 tot 18 uur terecht in het Retrohuis De Viswinkel, in de Kasteelstraat 52-54.

Meerijden

Op de Loskaai 15 kun je van 10 tot 18 uur het kusttramverleden herbeleven in de oude tramstelplaats van De Lijn tijdens het Tramfestival van TTO-Noordzee. Naast een expo over het transport zijn er een collectie miniatuurtrams en een boekenverkoop; buiten op de staan de historische tramstellen, waarmee je een ritje kunt maken. Info op www.ttonoordzeevzw.be.

www.depanne.be/openmonumentendag