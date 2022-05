Zondag 5 juni sportevent voor Joke Behaegel, de mama die nog geen jaar na de geboorte van haar tweeling overleed

Op zondag 5 juni wordt in De Nieuwe Deure in Beveren een (sport)event georganiseerd ter nagedachtenis van Joke Behaegel, die in februari 2021 overleed na een korte strijd tegen kanker. “We willen vooral mensen samen brengen, het is geen rouwceremonie”, benadrukken zus Maaike en Jokes man Vincent Decouttere.

“Weet je dat sommige mensen nog niet wisten dat Joke overleden was, allemaal door die verdomde corona. Afscheid nemen op een normale manier zat er niet in en het was al zo moeilijk door haar veel te vroege heengaan”, zegt zus Maaike Behaegel.

Joke Behaegel overleed op 23 februari 2021. Ze was amper 38 jaar. In april 2020 waren Joke en haar man Vincent Decouttere de ouders geworden van een flinke tweeling: Jules en Charles. Na de euforie volgde vijf maanden later het slechte nieuws. Na de kankerdiagnose – een agressieve longkanker – wilde Joke nog terugvechten, maar de uitzaaiingen naar de hersenen waren fataal. “Ze had toen nog een filmpje gemaakt waar ze onze vele vrienden vroeg om nog eens langs te komen”, zegt Vincent. “Maar een dag later belandde ze opnieuw in het ziekenhuis, enkele dagen later was ze al overleden.”

Bij haar familie en brede vriendenkring kwam het overlijden natuurlijk keihard aan. “Weet je dat we dik een jaar later heel wat vrienden en kennissen nog niet gezien hebben, vandaar ook het idee voor dit event”, stelt Maaike.

Opgroeiende tweeling

Ondertussen groeit de tweeling zienderogen en is papa Vincent natuurlijk altijd druk in de weer. “Ik heb gelukkig veel steun van mijn familie. Maar makkelijk is het natuurlijk niet altijd.” Naast het gemis om Joke, brengt een tweeling natuurlijk extra zorg met zich mee. “Ik mag niet klagen, ze slapen meestal goed door. Maar als de ene wakker is, moet je zorgen dat ze niet allebei wakker schieten.”

Werken in een ploegensysteem was met de tweeling niet mogelijk, dankzij mijn werkgever kreeg ik een aangepaste job – weduwnaar Vincent

Ook bij zijn werkgever Unilin Panels in Oostrozebeke kreeg Vincent heel wat ondersteuning. “Ik werk er al 18 jaar. Ik was de persoon die overal inviel in de verschillende ploegen als er iemand met vakantie was of ziek viel. In een week tijd switchte ik zo vaak van de ene naar de andere ploeg. Maar met twee kinderen is dat niet haalbaar. Mijn werkgever heeft eigenlijk een job voor mij gecreëerd waarbij ik nu overal in het bedrijf algemene reparaties voor mijn rekening neem. Ook mijn uren zijn aangepast. Uiteraard ben ik daar erg dankbaar om, stel je voor dat ik zo’n moeilijke periode ook nog op zoek moest naar ander werk.”

Joke Behaegel overleed op haar 38ste.

Op het event komen straks ook heel wat collega’s van Vincent, die uit Lendelede afkomstig is, meedoen. “Onze werkgever betaalt hun inschrijvingsgeld terug, toch wel een mooie geste. En ieder jaar wordt er onder de collega’s een Cycling Challenge georganiseerd. Het gaat gaat telkens naar het goede doel en dit keer kreeg ik de cheque van 2.500 euro al overhandigd. Het bedrag zal iets hoger zijn, maar wij kunnen het dus bij onze opbrengst voor het goede doel tellen.”

We willen vooral mensen samenbrengen, maar wel met Joke in onze gedachten – zus Maaike

Ook mentaal kan Vincent op zijn collega’s rekenen. “We werken op de vroegere Spano-site met wel meer dan 400 werknemers. Ik ben er al lang aan de slag en veel gasten met lange krullen lopen daar niet rond, ik ben er dus wel gekend. Zeker in het begin kwamen heel wat collega’s me aanspreken. Allemaal goed bedoeld uiteraard, maar na zes of zeven keer je uitleg te doen, kon ik het soms niet meer opbrengen. Maar ook dat begrijpen ze.”

Wandelen of fietsen

Pinksterzondag 5 juni zal het dus hopelijk een drukte van jewelste zijn in De Nieuwe Deure. Je kan er wandelen (5, 15, 35 of 60 km) of fietsen (12, 40, 110, 190 of 270 kilometer). Inschrijven kan nog. “Maar ook wie niet wandelt of fietst is uiteraard welkom. We willen vooral mensen samen brengen. Uiteraard is Joke daarbij altijd in onze gedachten, maar we willen er geen rouwceremonie van maken. Het zal er dus niet vol met foto’s van haar hangen. Maar wie deelneemt krijgt wel een bedankingskaartje met de foto van Joke en er is een QR-code waarop je de favoriete muziek van Joke kan beluisteren.”

Er is natuurlijk van alles te drinken, maar je kan er ook je honger stillen. Deborah Borry van Bee Delight laat je haar gezonde voeding proeven en Jonathan Van Coillie van Patat komt er zijn aardappelen met de lekkerste sauzen presenteren. Voor de kleinsten zijn er springkastelen en wie na een lange inspanning zijn stramme spieren wil ontspannen kan op de sportmassagetafel van Kevin Vansteenkiste van ‘Hallo Jij’.

Familie en vrienden hopen een warm gevoel over te houden aan de bijeenkomst, het geld dat ingezameld wordt gaat naar het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek (FIKO). Voorzitter en professor Johan Swinnen, die zelf een zoon heeft die de strijd met kanker aanging, neemt ook deel. “Hij schreef zich voor de 60 kilometer en zal die lopen”, klinkt het vol bewondering.

Vincent en Maaike kunnen een beroep doen op een organisatiecomité dat verder nog bestaat uit Liesbet Vervaeke, Steven Lambert, Dries Deboosere en Maarten Vanhaverbeke en op een aantal vrijwilligers om onder meer de bevoorradingen te bemannen.

Deelnemers kunnen doorlopend starten vanaf 6 uur, pas ‘s avonds (laat) gaan de deuren dicht. Tickets op voorhand aankopen is aanbevolen via https://borgn-fuseaction.be/event-joke/praktische-info/ Er is een bewaakte fietsenstalling en vestiaire voorzien. Bar is de hele dag open, foodtrucks vanaf 11 uur. Er kan overal betaald worden met Payconiq, bankkaart of cash.