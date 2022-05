Zondag 29 mei opnieuw 10.000 bezoekers verwacht op 35ste Patersmarkt met 300 standhouders

Al wekenlang is de Patersmarkt volledig ‘uitverkocht’, 300 standhouders zullen er hun waar aanbieden. “De goesting is erg groot. Heel wat verzamelaars zijn twee jaar hun waren aan het oppotten geweest, velen zien dat graag de deur uitgaan”, klinkt het bij de organisatoren.

Na twee geannuleerde edities kan dit jaar de 35ste Patersmarkt plaatsvinden. Op de laatste zondag van mei zal de Roeselaarsestraat weer 300 standhouders mogen verwelkomen. Op de Patersmarkt worden antiek, brocante, curiosa en allerlei tweedehandsartikelen aangeboden.

“Maar het is ook een jaarmarkt, waardoor sommige standhouders ook nieuwe zaken aanbieden”, zeggen Nicole Vanhaelemeersch en haar man Johan Vancoille. Dit echtpaar is de drijvende kracht achter Jovan. “In totaal organiseren wij 12 rommelmarkten, zes binnen, de andere helft buiten.”

Ook in Zaal Iso hadden ze hun jaarlijkse organisatie in december, maar die zaal deed nu nog dienst als vaccinatiecentrum. Het koppel was ook al vertrouwd met de Patersmarkt.

“We organiseren nu voor de zesde keer, maar we kenden Michel Cauwelier natuurlijk al wat langer. Michel wilde zijn geesteskind niet verloren zien gaan. En omdat steun bij de organisatie moeilijk te vinden was voor hem, droeg hij de organisatie op ons over. Wij zetten dus zijn levenswerk verder, maar we mogen nog altijd op Michel een beroep doen als we met een probleempje kampen.”

Nicole en Johan wonen in Sint-Andries (Brugge), waar ze op de wijk Blijkmare op 1 mei ook al hun jaarlijkse rommelmarkt hadden. “Daar hebben we vier kilometer standhouders, het is de grootste markt in ons aanbod. De publieke belangstelling was erg groot, het weer zat ook goed mee. Op de binnenmarkten zie je dat het nog wat aarzelend begonnen is, maar buiten dagen steeds meer mensen op.”

Gevarieerde catering

In Izegem waren de 300 plaatsen ook in een mum van tijd gereserveerd. “Het zijn telkens standen van tien meter. De bewoners krijgen een flyer in de bus waarbij ze de kans krijgen om de stek voor hun eigen deur te reserveren. En daar gaan heel wat mensen op in. Zowat een derde van de standhouders wonen in de Roeselaarsestraat zelf. Niet enkel bewoners, maar ook mensen die er een zaak uitbaten. De handelszaken werken vlot mee, dat is leuk om te ervaren.”

Verspreid over het parcours, dat dus loopt van de Ommegangstraat tot de Abelestraat, staan ook diverse eetstandjes of zijn er gevestigde handelszaken die iets aanbieden. De tafelvoetbalclub slaat opnieuw aan Toon de tenten op, daarnaast is er ook een infostand van Jovan. “Het is geen eet- en drinkmarkt, dus zorgen we dat de standhouders die catering aanbieden met iets exclusiefs komen. Dat gaat van hamburgers tot een koffiebar. Er zijn ook kermisattracties, om zo ook de jongsten te plezieren.”

De markt start om 7 uur, maar om 6 uur mogen de standhouders al op het parcours. “Zo komen ze ook wat gespreid aan, dat voorkomt files”, lacht Johan.

Parkeren

“We zetten ook seingevers in om de toegangswegen te beveiligen. In de eerste 20 meter van de zijstraten mag niet geparkeerd worden, elders is het beurtelings parkeren. De stadsdiensten voorzien daarvoor de borden, maar wij plaatsen die zelf. Op het parcours zijn ook vier toiletten voorzien. Dat wordt ook regelmatig omgeroepen, het parcours is voorzien van een omroepsysteem.”

De politie schat de toeloop op de Patersmarkt op 10.000 bezoekers. “Die zijn verspreid over de dag natuurlijk. We hebben weer een overeenkomst met Colruyt, waar de poorten van de parking open blijven. Veel mensen komen via de Krekelmotestraat richting de Patersmarkt, waardoor dus ook op het Frunpark vaak geparkeerd wordt. Te voet is het immers niet ver wandelen naar de Roeselaarsestraat.”