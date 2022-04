Zondag 24 april kan je op erfgoeddag in Boekenhuis Theoria en Texture

Op zondag 24 april duiken we in het rijke schoolleven en -verleden onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’. In Boekenhuis Theoria komen schoolverhalen opnieuw tot leven. Gidsenplus Leiestreek geeft er een boeiende rondleiding om en in één van Kortrijks iconische gebouwen met een rijke onderwijsgeschiedenis. In museum Texture mogen bezoekers zich dan weer verwachten aan gezwoeg met naald en (vlas)draad.

Boekhandel Theoria gooit hoge ogen binnen de literaire wereld, maar voor heel wat Kortrijkzanen blijft dit gebouw bovenal gekend als ‘De Casino’. Het was echter nooit een casino. Vanwaar komt dan die naam?

Typisch zijn ook de rode schoollappen, op de merklappen zie je vaak het alfabet en hun naam terugkeren, in sierlijke letters (Ariane Heystraeten, Deskundige textiel, innovatie en ondernemen)

“Het was eerst een concertzaal, maar kort daarna was ‘De Casino’ de bakermat voor twee elitaire scholen: “Petit Collège of Institution St. Louis” en het “Sint-Aloysiusinstituut”. Hier zijn heel wat merkwaardige verhalen over te vertellen”, aldus Philippe Fieux.

Je kan de gidsbeurt gratis meevolgen tussen 10u tot 18u in Boekenhuis Theoria (Casinoplein 10).

In boekhandel Theoria huisde eerder ‘De Casino’. Ook het “Petit Collège of Institution St. Louis” en het “Sint-Aloysiusinstituut” vonden er in het verleden onderdak. © (gf)

Borduurkunst

Ook Texture, museum van vlas en textiel, viert deze zondag Erfgoeddag. Het museum selecteerde de mooiste merklappen met fijn borduurwerk uit hun collectie. Op de merklap oefenden en toonden meisjes decennialang hun handwerk- en borduurkunsten. Van oefenlappen, over herstelwerk tot de fijnste borduursels en tekeningen in kruissteek.

“Op het einde van het schooljaar werden de mooiste lapjes uitgekozen van de verschillende technieken en aan elkaar gezet voor de eindejaarstentoonstelling”, vertelt Ariane Heystraeten (32). “Dat was uiteraard een hele eer. Typisch zijn ook de rode schoollappen, op de merklappen zie je vaak het alfabet en hun naam terugkeren, in sierlijke letters.”

De mini-tentoonstelling merklappen blijft tot en met zondag 15 mei opgesteld in Texture.

Workshops

Een erfgoedlap in textiel. © Texture

Texture voorziet ook diverse workshops waarbij je zelf aan de slag kan gaan met naald en draad. Zo kan je je eigen portret borduren in pixels. Eerst teken je jezelf in blokjes op ruitjespapier. Daarna borduur je het ontwerp met naald en draad op stramien. Je krijgt borduurgaren en stramien mee naar huis om je portret af te werken. Deze topactiviteit is doorlopend open tussen 14u tot 17u.

Over het schoolverleden van Theoria zijn er heel wat merkwaardige verhalen te vertellen

Je kan ook je eigen pluchen superheld maken met de borduurmachine, dit tussen 13u30 en 16u30. Je gaat zelf aan de slag met een heuse computergestuurde borduurmachine. Daarmee maak je een detail of een naam en kan je je pop verder opsmukken. Na afloop neem je de zelfgemaakte superheldenpop mee naar huis.

Nog tot en met woensdag 31 augustus staat er eveneens een borduurtafel in de inkomhal van Texture. ‘Crossover Collective’ is een interactieve installatie van borduurkunstenaar Floor Nijdeken. Iedereen kan meeborduren aan een groot kleed, met zelfgekozen draad en steek.

Een overzicht van alle activiteiten en bezienswaardigheden in Vlaanderen en Brussel vind je op erfgoeddag.be, het regionale aanbod vind je op erfgoedzuidwest.be.