Zon, Zee… Zorgeloos opent nu al de deuren

Onder de noemer ‘Zon, Zee… Zorgeloos’ kunnen minder mobiele personen sinds de paasvakantie genieten van twee rolstoelen, twee manuele strandrolstoelen, een rollator, zes tiralo’s en een elektrische strandrolstoel. Tijdens de paas- en zomervakantie is de container elke dag open van 10.30 tot 18.30 uur. Materiaal reserveren kan via 0491 50 54 33, maar is niet noodzakelijk. De stad zoekt ook nog vrijwilligers. (MF)