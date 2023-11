Zo’n tweehonderd mensen in Roeselare protesteren tegen oorlog tussen Israël en Hamas: “We blijven druk uitoefenen”

Een tweehonderdtal Roeselaarse Palestijnen en sympathisanten kwam woensdagavond samen op het De Coninckplein in Roeselare om te protesteren tegen de oorlog tussen Israël en Hamas.

Met borden met daarop ‘Palestina is een openluchtgevangenis’ en slogans als ‘Free, free Gaza’ maakten jong en oud woensdagavond duidelijk dat de oorlog in Gaza moet stoppen. “Met dit protest willen we de Palestijnse bevolking steunen en een boodschap sturen naar iedereen zodat de situatie daar kan veranderen. De oorlog moet stoppen”, zegt Sulaiman Abuhasseera. Hij woont in Roeselare, maar heeft familie in Palestina. “Op 4 november kreeg ik te horen dat onder andere mijn broer en mijn nonkel er overleden zijn na een raketinslag. Het is daar een waar bloedbad.”

23 december opnieuw

Het merendeel van de aanwezigen heeft Palestijnse roots. Maar ook andere Roeselarenaars kwamen hen steunen. “De Palestijnse gemeenschap in Roeselare is niet zo gekend, maar we willen verbinding creëren en hen warmte en liefde schenken. De Palestijnse bevolking is het slachtoffer van het oorlogsgeweld. Israël moet veroordeeld worden voor die oorlogsdaden”, zegt Roeselarenaar Eric Steyaert.

Ook de komende dagen en weken plant de Palestijnse gemeenschap verschillende protestacties tegen de oorlog. “We blijven druk uitoefenen tot er een staakt-het-vuren is”, zegt Sulaiman. Een nieuw initiatief in Roeselare staat op 23 december gepland.