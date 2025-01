“Zo’n tattoo zet je niet zomaar, hé”: Jurgen (40) uit zijn bewondering voor chocolade van vader en zoon Persoone op speciale manier

Al jaar en dag is Jurgen Berge (40) uit Knokke-Heist grote liefhebber van de pralines en creaties van The Chocolate Line – de chocoladewinkel van Dominique Persoone en zoon Julius. Het bracht hem onlangs op een zot idee dat nu werkelijkheid is geworden. Op de arm van Jurgen pronken voortaan de namen van beide chocolatiers, inclusief het officiële logo van de zaak. “Zo’n tattoo zet je niet zomaar, hé. Er zit wel degelijk een verhaal achter”, glimlacht Jurgen, die ondertussen ook een foutje in de tattoo laat corrigeren.

“Of ik hier goed over nagedacht heb? Natuurlijk, het was volledig mijn eigen idee.” Jurgen Berge (40) staat ons met een brede glimlach te woord vanuit zijn hotelkamer in het Turkse Antalya. Enkele uren eerder liet hij een tattoo plaatsen die je op z’n zachts uitgedrukt niet alledaags kan noemen: het logo van The Chocolate Line, inclusief de namen van Dominique en Julius Persoone. Het is de chocoladewinkel in Brugge waar Jurgen al jaren wekelijks over de vloer komt voor zijn halve kilo ‘Defenderkes’, zoals hij de pralines zelf noemt. “Het zijn mijn favoriete pralines in de vorm van een Landrover Defender”, legt Jurgen uit. “Eigenlijk koop ik mijn chocolade voor elke gelegenheid daar: van valentijn tot Sinterklaas.”

“Voor mij draait het vooral om bewondering voor hun werk. Het is letterlijk van boon tot reep, dat vind ik een fantastisch gegeven”

Wanneer we Jurgen vertellen dat véél mensen graag pralines eten van The Chocolate Line, maar daarom geen tattoo laten plaatsen, komt zijn kamerbrede glimlach opnieuw tevoorschijn. “Voor mij draait het vooral om bewondering voor hun werk. Het is letterlijk van boon tot reep, dat vind ik een fantastisch gegeven. Je hebt het eindproduct in hun winkels, maar Dominique en Julius zijn ook volle bak bezig met hun cacaoplantage. Ik heb tonnen respect voor hun werk en uit liefde voor hun product liet ik de tattoo plaatsen”, aldus Jurgen.

“Het idee borrelde al een tijdje in mijn hoofd en ging niet meer weg. Laat ons het gewoon doen, dacht ik op een bepaald moment. En kijk, nu is het zover. Ik ben zéér blij met het eindresultaat. Het is enorm fijn afgewerkt. Zo’n tattoo zet je niet zomaar, hé. Ik drink graag koffie, maar daarom zet ik nog geen logo van Douwe Egberts op mijn lichaam. Er zit wel degelijk een verhaal achter.”

Mailtje gestuurd

Een bevlieging wil Jurgen, die in het dagelijks leven bij de gemeente Knokke-Heist werkt, het dus in geen geval noemen. Spijt? Dat zal hij naar eigen zeggen nooit krijgen. “De reacties in mijn omgeving zijn allemaal positief. Eén iemand stelde me de vraag wat ik ga doen als ze ooit het bedrijf stopzetten of verkopen. Los van het feit dat ik het niet snel zie gebeuren, zal mijn bewondering voor hun werk ook dan overeind blijven. Net zoals mijn sympathie voor vader en zoon. Voor de duidelijkheid: ook mijn respect voor Fabienne (de echtgenote van Dominique, red.) is groot, maar zij staat nu eenmaal niet verwerkt in het officiële logo”, voegt Jurgen er met een knipoog aan toe. “Een tijdje geleden heb ik ze trouwens op de hoogte gebracht van mijn tattooplannen. Julius heeft ondertussen al gereageerd dat hij het machtig vindt. Dat verbaast me niet, het zijn zelf grote fans van tattoos.”

Nu nog een ‘Defenderke’?

Opvallend: meteen na het zetten van de tattoo merkte Jurgen een foutje op. De laatste ‘u’ in de naam van Julius leek verdacht veel op een ‘n’. “Ondertussen zijn we gestart met dat te corrigeren zodat het volledig juist is. Laat ons zeggen dat ik er ondersteboven van was”, zegt Jurgen met een knipoog. “Of de volgende stap nu een ‘Defenderke’ op mijn arm is? Wie weet, je brengt me op ideeën.” (MM)