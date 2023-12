Zo’n 750.000 euro investeringssteun voor renovatie Villa Zonnedaele tot lokaal dienstencentrum

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn.

De villa dateert van 1933 en is een van de eyecatchers in het kasteeldomein. Het gebouw oogt prachtig, maar zowel binnen als buiten dringen werken zich op. “Als gemeente kozen we ervoor om de villa te renoveren en om te bouwen tot een lokaal dienstencentrum”, zegt schepen Joachim Jonckheere.

“Momenteel hebben we geen dienstencentrum. Er zijn nu concrete plannen. Het doel is om tot meer buurtgerichte zorg te komen en zeker kwetsbare mensen te bereiken. Iedereen zal er welkom zijn. Buurtbewoners of voorbijgangers om er de krant te lezen of een kopje koffie te drinken, senioren voor workshops, vrijwilligers van het zorgnetwerk die er een vaste stek krijgen, de jeugd voor cursussen of optredens. Met de oprichting van dorpspunt Zandvoorde werd duidelijk dat daar nood aan is en dat het werkt.”

Renovatie

Er komt een buurtsalon, er worden gespreksruimtes voorzien, ruimtes voor workshops, er zal een ceremoniële ruimte zijn en ook bergruimtes, sanitair enzovoort. De uitbreiding is beperkt gehouden tot één bouwlaag en ontworpen als een lichte houten aanbouw dat past in bij het geheel van het landhuis. Het imposante landhuis wordt zo ingericht tot een warm en open huis. Het is centraal gelegen dicht bij gemeentelijke voorzieningen en openbaar vervoer.

De kosten worden geraamd op bijna 2,6 miljoen euro. De oppositie heeft er al op verschillende raadszittingen op gewezen dat dit bedrag veel te hoog lag. “We waren er vroeg bij om ons kandidaat te stellen als Zorgzame Buurt. We zijn de minister dankbaar voor deze ondersteuning vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds. Het betekent dat de Vlaamse Overheid de renovatie van het landhuis tot een warme en laagdrempelige ontmoetingsplek sterk waardeert. De ondersteuning geeft de herbestemming van de statige villa (financieel) een sterke duw in de rug. Na de realisatie komt het gebouw echt ten volle ten dienste van onze inwoners te staan. Zonder twijfel wordt het een van de warme ankerpunten in onze gemeente”, aldus schepen voor Sociale Zaken, Joachim Jonckheere.

De werkzaamheden aan het gebouw zullen begin 2024 starten. De doelstelling is om in de loop van de zomer van 2025 het vernieuwde gebouw in gebruik te nemen.