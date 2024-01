Zo’n 200 aanwezigen tijdens infomoment over Thermae Palace Hotel, vooral veel bezorgde Oostendenaars

Begin december maakte stad Oostende bekend dat er een reddingsplan is voor het Thermae Palace Hotel. Het iconische erfgoedgebouw is in slechte staat, maar een oplossing laat al jaren op zich wachten. Dat heeft onder meer te maken met een flinke kostenplaatje van 94 miljoen euro. Veel Oostendenaars zijn bezorgd over de toekomst van het erfgoed en wilden graag meer weten over de plannen.

Schepen Björn Anseeuw zakte dinsdagavond af naar OC De Schelpe in Oostende om toe te lichten wat de plannen zijn voor het Thermae Palace Hotel en vooral ook waarom bepaalde keuzes gemaakt werden. De gemeenteraad keurde onlangs een samenwerking goed met nv Restotel, de huidige huurder van het gebouw en PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen om een projectvennootschap op te richten. Samen willen ze het gebouw restaureren en er zou nadien een hotel en wellness komen, maar ook Mu.ZEE zou naar hier verhuizen en op de parking willen de partners een nieuwbouwproject plaatsen.

94 miljoen euro

Het is volgens de stad immers niet mogelijk om de restauratie te betalen met overheidsmiddelen. Daarom werd op zoek gegaan naar een oplossing met de private sector. “94 miljoen euro is een smak geld en dat moet je ergens halen. Ofwel haal je dat bij de belastingbetaler, zijnde de Oostendenaar ofwel komt een andere overheid tussen. Voor de stad zou zo’n budget betekenen dat je gedurende zes jaar geen enkele euro hebt om iets anders te doen. Het is een iconische plek, maar het is economisch compleet waardeloos. Het is onmogelijk om genoeg te verdienen met de uitbating om zo de restauratie en het onderhoud te betalen. Dat blijkt ook uit het schattingsverslag. Daarin staat dat de stenen een paar miljoen euro waard zijn, maar dat weegt niet op tegenover de verplichtingen die horen bij een monument”, lichtte schepen Björn Anseeuw toe.

In het reddingsplan staat dat er een nieuwbouwproject voorzien zal worden op de parking van het hotel met een ‘residentiële invulling’. Dat klinkt echter nogal vaag in het oor van veel Oostendenaars en die wilden dan ook graag antwoorden tijdens het infomoment. Een concreet plan is er echter nog niet. “Nu moeten er eerst plannen opgemaakt worden waarmee een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Het ontwerp is dus nog in opmaak. We werken daarvoor samen met het gerenommeerde architectenbureau Robbrecht en Daem architecten.”

Onrust

Heel wat aanwezigen bleven toch wel op hun honger zitten, want hoe hoog zal er dan gebouwd worden? “Ik ben wat bang over de plannen voor een nieuwbouw. Het zicht op dat prachtige gebouw zal verloren gaan. Het komt er op neer dat ze centen moeten hebben, wat natuurlijk begrijpelijk is. Als je ziet hoe de stad nu al volgebouwd is, dan zijn we er toch niet gerust in”, zeggen Luc en Christine.

Ook de verhuis van Mu.ZEE roept heel wat vragen op. “Waarom wordt er eerst geïnvesteerd in het gebouw in de Romestraat om het museum dan een jaar later te verhuizen?”