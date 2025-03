Zomerzwemmen in Brugse reitjes verhuist pas in zomer van 2026 naar Langerei op voorwaarde dat de waterkwaliteit er verbetert

Indien de Vlaamse Waterweg en de Stad Brugge erin slagen om de waterkwaliteit van de Langerei te verbeteren zal er vanaf de zomer van 2026 ter hoogte van het Sasplein kunnen gezwommen worden in de Reitjes. Om tegemoet te komen aan de bewoners van de Coupure, die klagen over lawaaihinder tijdens het zwemmen, worden er deze zomer enkele beperkende maatregelen van kracht.

Een delegatie van de bewoners van de Coupure is met een petitie naar het Brugse stadhuis getrokken. Ze zijn de overlast door het zomerzwemmen in deze reie beu en vragen aan burgemeester Dirk De fauw om na meerdere jaren dit evenement te verplaatsen naar een andere reie.

Ligweide

Inmiddels heeft sportschepen Olivier Strubbe een andere site op het oog voor de zomer van 2026: de Langerei, ter hoogte van de Wulpenstraat en het Sasplein: “Die plek is minder ingesloten door huizen, zodat er minder lawaai van de waterpret weerkaatst op de gevels. Bovendien is er daar plaats voor een ligweide voor en na het baden. Er is de intentie om een verhuis te doen, veel zal afhangen van de kwaliteit van het water.”

Een interessante denkpiste, maar volgens burgemeester Dirk De fauw is er nog geen definitieve beslissing voor de verhuis van het zomerzwemmen: “De waterkwaliteit van de Brugse reitjes is aan de Coupure beter dan in de Langerei, die in 2015 door de Triënnale als badzone gelanceerd werd. Op laatstgenoemde plek, nabij de Carmersbrug, hebben we al meerdere keren de groepsevenementen van de sportclub de Langereizwemmers moeten schrappen, wegens de slechte kwaliteit van het water.”

Overstorten

“Langs de Langerei zijn er nog meerdere overstorten. Bij hevig regenval komt er vervuild water in die reie, waardoor het niet verantwoord is om op die plek te zwemmen. Dat probleem moet verholpen worden, maar dat is een dure operatie. Zolang we geen garanties hebben op een constante, goede waterkwaliteit in de Langerei, kan er van een verhuis geen sprake zijn.”

“We zijn in overleg met de Vlaamse Waterweg, die de reitjes beheert, om het probleem op te lossen. Pas indien dit gelukt is voor de zomer van 2026, kan het schepencollege zijn fiat geven voor de verhuis van het zomerzwemmen. Het heeft geen enkele zin om de Bruggelingen in de Langerei te laten zwemmen, als we om de haverklap na regenval een zwemverbod moeten uitvaardigen”, aldus Dirk De fauw.

Waterpolo

De malcontente inwoners van de Coupure blijven dus zeker nog een jaar op hun honger zitten. Van een verhuis is voorlopig nog geen sprake. “Ze klagen over lawaaihinder en het verlies van enkele parkeerplaatsen wegens het zomerzwemmen in hun buurt. Die enkele parkeerplaatsen die opgeofferd worden voor de logistieke cabines van het zomerzwemmen, dat is het minste kwaad.”

“Maar om de buurt tegemoet te komen, zullen we enkele maatregelen nemen die de geluidshinder komende zomer moeten beperken. In overleg met de sportdienst worden enkele luidruchtige sportactiviteiten geschrapt. Zo zullen er onder meer geen waterpolo wedstrijden meer op touw gezet worden. Vooral het geroep van de waterpolo beoefenaars weerkaatst op de gevels en zorgt voor hinder”, aldus burgemeester Dirk De fauw, die nog een ontmoeting met de buurtbewoners plant.