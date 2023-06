Zomerzoektocht Snooker Pocket is aan de dertiende uitgave toe

Traditiegetrouw pakt Snooker Pocket tijdens de zomermaanden met een fotozoektocht uit.

“Het initiatief staat voor de dertiende keer op het programma,” verduidelijkt Dominique Vanhonacker. “Het beproefde recept van voorgaande jaren blijft behouden. Het is de bedoeling dat de deelnemers een uitgestippeld parcours volgen en een reeks foto’s in de juiste volgorde plaatsen. De deelname in de kosten bedraagt 10 euro per persoon. Zowel bij de start als bij de aankomst is een drankje voorzien. Formulieren kan men tijdens de openingsuren afhalen in Snooker Pocket, Hoogstraat 78.”

“Een stevige dosis opmerkingsgeest is nodig om alle foto’s terug te vinden. Zeker als je kans wil kans maken op een van de vele mooie prijzen die te winnen zijn. Snooker Pocket blijft de hele vakantie open en men kan hier ook genieten op ons ruim en sfeervol buitenterras. Deelnemen aan de fotozoektocht kan vanaf zaterdag 1 juli tot en met dinsdag 15 augustus. De tocht is zowat 20 km lang, gaat grotendeels over vlakke wegen en volgt een groot gedeelte van de Stijn Devolder-fietsroute.” (DRD)