Zomerworkshop Noordzeevis met vis(groot)handelaars, chefs en reders

Vis(groot)handelaars, chefs en reders gingen maandag met lokale vissoorten aan de slag tijdens de eerste ‘Zomerworkshop Noordzeevis’. Na een eerder theoretisch luik in de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge was het tijd om in Ter Groene Poorte kennis te maken met enkele originele bereidingswijzen.

Brugge is de voedingsbodem voor heel wat kwalitatieve restaurants, bekende chefs en een waaier aan culinaire events. De Stad is dan ook trots op haar gastronomische troeven en waardevolle producten van eigen bodem en zet deze onder de vlag ‘Flavourite Bruges’ extra op de kaart. Flavourite Bruges, het lokale en duurzame gastronomieproject van Stad Brugge, brengt ook verschillende stakeholders bij elkaar zodat ze elkaar stimuleren en inspireren. Dat gebeurde onder andere nu maandag tijdens een eerste zomerworkshop Noordzeevis voor lokale vis(groot)handelaars, chefs en reders. Met de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, VLAM, de Vlaamse Visveiling, de Rederscentrale, NorthSeaChefs en de Federatie van Vishandelaars Visgro als partners van deze workshop.

In de voormiddag bezochten de deelnemers de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge. Tom Premereur en Jan Buiseret gaven er uitleg over de werking van de veiling, de veilklok en de productie. Aansluitend demonstreerde NorthSeaChef Filip Claeys (Restaurant de Jonkman) de kunst van het fileren. Uiteraard was er ook aandacht voor de verschillende vissen die door Belgische vissers worden aangeland.

In de namiddag was men te gast in Ter Groene Poorte in Sint-Michiels, waar de Brugse NorthSeaChef Pieter Lonneville (Atelier Tête Pressée) dieper inging op het grote aanbod aan Noordzeevis, welk proces deze doorloopt van schip tot bord en wat de mogelijkheden zijn om met lokale vissoorten, waaronder mooie meid en roodbaars, aan de slag te gaan, dit laatste toegepast op zowel restaurantkeuken als traiteur/vishandel.

“Al heel wat visambassadeurs”

“Deze workshop is een van de lijnen waarrond we willen werken, nl. duurzaamheid en levenslang leren voor iedereen die met vis werkt. We willen de chefs meenemen in een duurzaam visverhaal, zodat ze de consument uitleg kunnen geven. Ondertussen hebben we al heel wat visambassadeurs kunnen meekrijgen”, zegt Lut Laleman, economisch coördinator Stad Brugge.

Algemeen directeur Maarten du Bois van de beroepsorganisatie van de vissector Visgro vzw is uiteraard ook opgetogen met deze workshop, maar pleit ervoor nog een tandje bij te steken. “Wat er in de workshop ter sprake komt, zou tot de basiskennis van elke chef moeten behoren en moeten aangeleerd worden in alle hotelscholen. Er is één uitzondering, denk ik, het Ensorinstituut in Oostende.”

Koen Strubbe, leerkracht Ter Groene Poorte, nuanceert. “We werken samen met NorthSeaChefs, leren onze leerlingen lokale vissoorten eten, en in onze restaurants worden zalm en scampi aan de kant gezet.” (CGRA)