Zomerwerking voor anderstaligen blijkt groot succes in Bredene: “We willen de werking ombouwen naar een zomerschool”

Afgelopen zomer konden anderstaligen in Bredene elke vrijdag deelnemen aan gezinsactiviteiten: een initiatief van Rukhsana Zubair en Ruben Bracke. Vrijdag vond het slotmoment plaats. “We willen de zomerwerking ombouwen naar een zomerschool”, klinkt het.

Tijdens de maanden mei en juni bracht de werking kwetsbare kinderen en ouders al wekelijks samen. Dat initiatief werd verdergezet in juli en augustus. Elke vrijdag kwamen verschillende gezinnen tijdens de zomervakantie samen. Ze aten of dronken iets samen, en namen deel aan activiteiten. “Via sport, spel, beweging en het vertellen van persoonlijke verhalen, brachten we de groep samen”, vervolgt Rukhsana.

‘Verhalen op de sofa’

“De methodiek ‘verhalen op de sofa’ was de rode draad door de hele werking. Op de sofa werden verhalen verteld of vragen gesteld over het dagelijks leven. We bereidden er ook de activiteiten voor zoals het knippen van strandcabines of het maken van strandbloemen.”

Ook spelletjes werden er gespeeld en er werd voorgelezen. “We mochten natuurlijk de kleintjes niet vergeten en dus zorgden we voor papflesmomenten en een ruimte waar de kleinsten een middagdutje konden doen”, duidt Ruben. “Het waren telkens fijne familiemomenten. Tijdens de activiteiten moedigden we de kinderen aan om hun Nederlands te blijven oefenen, zodat ze tijdens de zomermaanden geen extra achterstand opliepen.”

Zomerschool

Dat Ruben en Rukhsana dit konden doen in Bredene, danken ze aan de middelen die ze daarvoor kregen van de Koning Boudewijnstichting. Het duo koestert echter de droom om de zomerwerking in Bredene om te bouwen naar een zomerschool. “We hopen om met onze zomerwerking aangetoond te hebben dat we wel degelijk een meerwaarde zijn. We hebben echter partners en financiële steun nodig van het lokale beleid om tot een zomerschool te komen, maar we zijn hoopvol”, besluit het duo.