Zomerterras Koffie en Klei van De Lovie vzw krijgt financiële steun van Koning Boudewijnstichting

Het zomerterras Koffie en Klei in Ieper van De Lovie vzw uit Poperinge krijgt financiële steun van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Van 12 juli tot 13 september opent het pop-upzomerterras Koffie & Klei vlakbij Dikkebusvijver in Ieper. Het terras is een initiatief van Atelier Het Vijverhof, een dagondersteuningslocatie van De Lovie vzw.

Bewoners die een concreet project willen realiseren om in hun buurt of dorp de levenskwaliteit te verbeteren en de sociale contacten te bevorderen kwamen in aanmerking om steun te krijgen van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. In totaal ontvangen 43 lokale initiatieven in landelijke buurten elk tot maximum 5.000 euro steun, samen goed voor 195.334 euro. Ook het zomerterras Koffie en Klein in Ieper van De Lovie vzw uit Poperinge. De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek.

Verbinding maken

“Het Vijverhof in Dikkebus is een locatie van De Lovie vzw. De landelijke site omvat een woning voor mensen met een beperking en een mix van ateliers voor dagondersteuning, onder andere een ambachtelijk houtatelier en een keramiekatelier, Het Sinterpunt. In het keramiekatelier krijgen personen met een handicap de kans hun creatieve vaardigheden te ontplooien onder begeleiding van professionele keramisten. Ze maken er keramiek in al haar vormen: decoratieve schalen, gebruiksgoed, sieraden, kunstige beelden,…. Het Sinterpunt is een gezellige sociaal-artistieke ontmoetingsplek”, vertelt Eva Bouve van De Lovie vzw. “We ontvangen 5.000 euro en kunnen hiermee tafels en banken aankopen, windstevige parasols met een voet, kussens, plaids en een koffiemachine.”

“Met dit pop-up zomerterras willen we verbinding maken met de buurt. We stellen ons terras open voor bezoekers uit de buurt, wandelaars van Dikkebusvijver en voor toevallige passanten. We willen dit initiatief benutten om met buurtbewoners en handelaars in contact te komen en zo te horen hoe wij leven in de buurt kunnen brengen. Iedereen is welkom voor een babbeltje en een drankje. We focussen ons met een beperkte en lokale kaart op kwaliteit. Voor onze medewerkers betekent het een eerste horeca-ervaring.” Het pop-up zomerterras zal uitgebaat worden door de personen die De Lovie ondersteunt, de medewerkers, samen met begeleiders en vrijwilligers. “Onze medewerkers kunnen er een eerste horeca-ervaring opdoen. Voor de inwoners en passanten van Dikkebus biedt het een ontmoetingsgelegenheid en een kans om kennis te maken met Atelier Het Vijverhof, het Sinterpunt en De Lovie vzw”, aldus Eva.

Zelfgebakken en zelfgemaakt

“We houden de kaart bewust beperkt en lokaal met koffie, zelfgebakken koekjes, verse muntthee, ijspotje van hoeve Zuid-Bellegoed uit Ieper, citroenlimonade van ’t Vlierbos uit Diksmuide, Sappas (heerlijke sappen van de eigen boomgaard van De Lovie vzw), water, één blond streekbiertje. Koffie en thee zal worden geserveerd in het zelfgemaakt keramiek uit Het Sinterpunt.”

Koffie en Klei zal twee namiddagen per week open zijn van 12 juli tot en met 13 september. Op woensdag en vrijdagnamiddag telkens van 13.30 tot 16.30 uur.