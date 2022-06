Zomerconcerten en verhalentochten in Talbot House

De Britse soldatenclub Talbot House pakt uit met een goed gevuld zomerprogramma. Je kan er genieten van zomerconcerten en verhalentochten.

“Zomeren in Talbot House is wegdromen en genieten van de prachtige tuin, heerlijke muziek en spannende verhalen”, zegt manager Simon Louagie. “Deze zomer kan je komen genieten van vier spetterende coverbands in de gezellige tuin van Talbot House. Een toplocatie om even de dagelijkse sleur te vergeten. Telkens op woensdagavond krijg je een ander genre voorgeschoteld met bijpassende snacks voor slechts 25 euro of 20 euro voor onze Talbotousians.”

Op 6 juli is er de pop- en jazz coverband GetSomeWine. Die avond is er tapas voorzien. Op 20 juli staan er frietjes op het menu en zorgt de covergroep Red Spot Avenue voor de muzikale noten. LunAcoustic – twee stemmen, één gitaar – staat op 3 augustus in de tuin van het Talbot House. Er wordt dan pasta geserveerd. Op 17 augustus zijn er burgers voor de aanwezigen en treedt de ‘60s coverband No Milk Today op. De deuren openen telkens om 19 uur en het concert start om 19.30 uur.

Verhalentochten

“Wekelijks kan je ook deelnemen aan drie spannende verhalentochten in het Huis. Op vrijdagmiddag om 15 uur nemen onze vertellers je mee op stap doorheen het bloedstollende verhaal vol met spannende en grappige anekdotes uit de Tweede Wereldoorlog, met als titel: Allo Allo. Op zaterdagavond om 20 uur kan je op nocturne meewandelen met onze gidsen om het authentieke stichtingsverhaal van de club in 1915 te ontdekken. Speciaal voor gezinnen is er op woensdag om 15 uur de avonturentocht met soldaat Arthur Pettifer.”