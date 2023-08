Zomercafé Dagcentrum Het Baken ontvangt donatie van 2.055 euro

Dagcentrum Het Baken in Knokke-Heist, voor mensen met een mentale beperking, ontvangt cheque van 2.055 euro na verkoop unieke sleutelhangers door mama Maria Willem in samenwerking met Bakkerij Vlaminck.

Dagcentrum het Baken organiseerde in haar lokalen langs de Heistlaan een zomercafé. Een event waarbij het de bedoeling is om de buurt nauwer bij de werking van het dagcentrum voor mensen met een mentale beperking te betrekken. De creaties van het klei-, papier- en kaarsenatelier werden voorgesteld en konden aangekocht worden. Deze producten worden onder het logo ‘Gewoon Mooi’ verkocht.

‘Gewoon Mooi’ door het Baken is handwerk met een hart. Het is een resultaat van diversiteit en talenten. Elk exemplaar is uniek, dit met zijn imperfecties en dat maakt het gewoon mooi. De cliënten van het Baken werden mee betrokken in de organisatie: verwelkoming van gasten, opnemen en ronddragen van drankjes, afwas, de ijskar bedienen… Ook als activiteit was dit een mooie meerwaarde in het aanbod van het dagcentrum.

Daarnaast mocht Yasmine De Waele, verantwoordelijke van het dagcentrum, een cheque van 2.055 euro in ontvangst nemen van Maria Willem, de mama van Isabel Vlamynck. Ze maakte unieke sleutelhangers die ze op verschillende plaatsen te koop aanbood. Door het grote succes is ze bereid om nog even verder te doen met het vervaardigen van het unieke hebbedingetje. Via bakkerij Vlaminck, Paul Parmentierlaan 27, telefoon 050/601664, kunnen ze besteld en afgehaald worden.