Zomerbar Le Chalet in Oostkamp is klaar voor lange hete zomer

Op de hoek van de Papenvijversstraat en de Kampveldstraat in Oostkamp opent op 2 juli de Zomerbar Le Chalet. Hiervoor werd de tuin van de familie Lams-Moerenhout volledig heringericht met een gezellig terras, rondom de aangelegde vijver.

Het idee voor een pop-upbar ontstond al bij het begin van de eerste coronagolf. “Door het stilvallen van de evenementensector, waarvoor we stroomgroepen leveren, kregen we plots veel vrije tijd”, vertelt Gregory Lams. “Mijn vriendin Valerie Moerenhout kwam al snel met het idee om van de tuin een winterbar te maken. Het was de bedoeling om tegen oktober 2021 open te gaan als winterbar, maar dat is er door de coronabeperkingen toen niet van gekomen. We hebben dan maar alles verschoven naar vorige zomer, en dit jaar hebben we verder gewerkt om nog meer beleving te brengen in ons zomergebeuren.”

Familieproject

“Het grote verschil is dat de overdekte ruimte verdwenen is. En alle meubilair hebben we zoveel mogelijk zelf gemaakt. Het is een familieproject geworden, en ook eens we open zijn zal ons gezin prominent aanwezig zijn. Britt (19) en Bram (17) zullen mee instaan voor de bediening. Ze hebben al bij de opbouw veel geholpen, net als Hanne (15); zij was vorige zomer nog iets te jong om te mogen helpen, en dat vond ze heel jammer, maar deze zomer zal ze er vaak bij zijn.”

Voor de gelegenheid wordt de weide in de Papenvijversstraat een tijdelijke parking en het zal ook mogelijk zijn om elektrische fietsen op te laden. Ook naar kindvriendelijkheid is er veel aandacht gegaan.

“We voorzien een springkasteel, de bootjes, en voor de iets oudere kinderen twee dartsblokken”, zegt Gregory Lams. “Dit jaar is er ook een petanquebaan bijgekomen. En we zullen schaapjes en pony’s hebben.”

Margriet Hermans

Er zijn ook bijzondere activiteiten. “Op 20 juli komen Margriet Hermans en haar dochter Celien optreden, en op 30 juli is er een ‘single, not single night’. En er volgt nog wel een en ander.”

In Le Chalet worden hapjes, kroketjes en tapas geserveerd, net als onder meer het eigen bier Coast. De bar is in de week open van 15 uur tot 20 uur, in het weekend vanaf 14 uur, en dicht op maandag. Voor meer info kan je terecht op de Facebookpagina. (GST)