Zomerbar Fistong heeft laatste editie aan Zeeweg beleefd: “Tips voor nieuwe locatie welkom”

Zomerbar Fistong heeft de deuren gesloten. Het was de laatste keer dat de zomerbar op de locatie langs de Zeeweg kon staan, want de eigenaar heeft verbouwplannen. De organisatoren moeten dus op zoek naar “een andere perfecte locatie”. “Het was heavy, maar heel leuk.”

Met de sluiting is een einde gekomen aan vier jaar zomerbar – eerst als Bar Abbaye, dan als Fistong – van de vrienden Simon Bronders, Sybren Taillieu en Martijn Verhelst. Bij de eerste twee edities was het een viertal, met ook Nick Vandekerckhove. Van bij het begin zetten ze volop in op beleving in een ongedwongen sfeer. “En daarin zijn we goed geslaagd: de sfeer zat er hier altijd in, met deze zomer enkele hoogvliegers, zoals op de opening in juni en de laatste twee dagen”, zegt Simon Bronders.

Of er met de sluiting van de zomerbar ook een einde komt aan een mooi verhaal, blijft een open vraag.

Zeg nooit nooit

“Waarschijnlijk wel, maar als iemand ons een tip kan geven voor een andere perfecte locatie in Oudenburg, dan is die zeker welkom. Zeg dus nooit nooit, maar hier in de Zeeweg stopt het nu. De eigenaar wil gaan verbouwen. Er is momenteel nog geen bouwvergunning, maar we kunnen het risico niet nemen. Te meer omdat we de site volledig moeten ontruimen”, vertellen de drie vrienden.

Ze blikken terug op een heel toffe drie maanden, hoewel juli een tegenvaller was. “We hebben veel moeten sluiten door het slechtere weer. En dat is niet leuk. Maar we zijn toch wel heel content met een fantastische junimaand en twee superweken eind augustus”, aldus Simon Bronders.

“Ons concept was dit jaar nog meer af, en dat danken we aan een heel goed team, jonge mensen die hun verantwoordelijk kunnen nemen. Weet je dat we nooit personeel hebben moeten zoeken? Ze kwamen zichzelf aanbieden. Als afsluiter en uit dank gaan we met de hele groep nog een weekend erop uit.”

“Ook onze klanten zijn we heel dankbaar. We mochten hier veel vaste bezoekers verwelkomen – sommigen kwamen drie tot vier keer per week langs. Voor ons was het een heavy periode. Toch heel leuk om te doen, deze uit de hand gelopen hobby”, besluiten Simon, Sybren en Martijn. (Laurette Ingelbrecht)