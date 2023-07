Zomer lang sport en vertier in Sint-Annapark

Ook deze zomer valt er van alles te beleven in het Sint-Annapark. De gemeente Maldegem trekt alle registers open en tovert het park om tot een heuse sport- en recreatiezone. Ook wordt er een horecapunt voorzien, dat uitgebaat wordt door Davy De Meyere van Tearoom ‘t Park.

“In juli en augustus kunnen er in ons Sint-Annapark tal van sporten beoefend worden”, zegt schepen van Sport Peter Van Hecke (N-VA). “Onze sportieve zone beschikt over een pumptrack, obstacle course, pannavoetbal en een horecapunt, waar sportievelingen en passanten kunnen genieten van een drankje. Ook zullen we deze zomer in onze Sport@park-zone regelmatig challenges organiseren waaraan iedereen kan deelnemen en zullen we springkastelen plaatsen.” Nieuw dit jaar is een belevingstocht in augmented reality. Het betreft een wandeling door Maldegem waarbij je met je smartphone een aangepaste realiteit kan waarnemen. “De wandeling is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar”, gaat Peter verder. “De belevingstocht van 3,5 kilometer start aan de ingang van het Sint-Annapark ter hoogte van de parking van het zwembad en draagt de naam Op riddertocht: het grote drakentoernooi. Onderweg kunnen deelnemers 8 ridderopdrachten uitvoeren. Spektakel verzekerd dus! De app voor de augmented reality-belevingstocht kan gedownload worden op www.maldegem.be/ar-belevingstocht”, klinkt het.

Parkies

Ook muziekliefhebbers worden deze zomer niet vergeten. Op vrijdag 7, 14, 21 en 28 juli vinden er immers Parkies-concerten plaats op het terrein aan cultureel centrum Den Hoogen Pad en op vrijdag 11, 18 en 25 augustus in het Sint-Annapark. De line-up vind je terug op www.maldegem.be/parkies. In het laatste weekend van de zomervakantie, op zondag 27 augustus, verzamelen tal van culturen in het Sint Annapark voor het Multicultureel Festival. “Met optredens, workshops, kinderanimatie, een wereldmarkt en multiculturele hapjes en drankjes wordt het een feest voor jong en oud.”

Meer info op www.maldegem.be/multicultureel-festival. (Michel Wijne)