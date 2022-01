Zolang het code rood blijft, geen burgers en bier in de voetbalstadions

De versoepelingen in de coronamaatregelen gaan vrijdag 28 januari in, maar omdat de coronabarometer nog rood kleurt, mag er binnen de poorten van de voetbalstadions nog geen eten en drinken verkocht en geconsumeerd worden. “Het horecaprotocol moet gevolgd worden. Een beslissing van de Pro League, maar eentje die we toch moeilijk kunnen vatten”, aldus Guy Verkindere van Catering Verkindere. Dit weekend opent Verkindere wel Olympos voor… Cercle Brugge.

Catering Verkindere heeft voet aan de grond tijdens de thuismatchen van Club en Cercle Brugge, KV Oostende en SV Zulte Waregem. “Maar zolang de code rood blijft gelden, mogen wij binnen de stadionomheining niets verkopen. In feite zou dat wel mogen, als je tafels en stoelen zou voorzien. Maar dat is dan weer niet toegelaten naar veiligheid toe”, klinkt het bij Guy Verkindere.

Opvallend is dat je naast het stadion wel een drank- en eetstandje mag opstellen. “Voor de thuismatchen van Club hebben wij onze plaats in de Olympialaan, daarvoor betalen we standgeld aan de stad Brugge. En we mogen ook Olympos open houden, maar dat is eigenlijk een café op zich.”

Olympos fungeert als fandorp voor Cerclefans in thuiswedstrijd tegen KV Oostende van dit weekend

Dit weekend spelen Club Brugge en SV Zulte Waregem op verplaatsing en komt KV Oostende naar Cercle Brugge. Voor de thuiswedstrijden van Cercle is Olympos normaal nooit open. “Maar op vraag van de vereniging openen we nu toch de deuren van Olympos.”

Intussen draait Catering Verkindere nog maar op een fractie van capaciteit. “Maar naar de zomer toe ziet het er goed uit, de agenda staat al bomvol. Maar ondertussen blijft het ook een absurde situatie. Op De Meir loopt het vol en mag je een ijsje likken tussen al dat volk, maar een hamburger in een voetbalstadion mag niet. En ook op de cyclocrossen moeten we afgebakende zones maken waar de toeschouwers zittend iets kunnen eten en drinken.”