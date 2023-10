Zoektocht op de begraafplaats is een succes

Zowat vijf maanden was de gemeentelijke begraafplaats het decor voor wie wilde snuffelen en zoekopdrachten vervullen. Op dit kleine lapje grond lagen vijftig vragen verspreid ter gelegenheid van de zoektocht die ingericht werd door van Vlaamse vereniging voor Familiekunde. De Heemkundige Kring van Ardooie-Koolskamp verleende zijn medewerking aan deze zoektocht.

Het was gezien de aard geen gewone zoektocht, maar aartsmoeilijk. “Er kwam een gemengd publiek op af. Mensen uit Ardooie die kennismaakten met ons kerkhof. En mensen die veel interesse toonden voor familiekunde, want een kerkhof is vaak een bron van informatie”, weet Luc Vanneste die verbonden is aan de Heemkundige Kring. Vooral het oudste gedeelte van de begraafplaats was voor de Ardooise deelnemers een openbaring met verrassende graven. Aan deze zoektocht namen een vijftigtal mensen deel.

Schiftingsvraag

Hun zoekwerk werd beloond met een ontvangst in het gemeentehuis. Eerste Schepen Krist Soenens trakteerde hen op een receptie met een hapje en een drankje. Voor elke deelnemer was er een attentie. Er was een algemene winnaar. Dit was Lieven Houttekeete uit Ooigem, voor Wim Wullaert en Herlinde Van den Bossche, beiden uit Tielt. Bij de lokale deelnemers uit Ardooie en Koolskamp won Anja De Vooght voor Nicole Cortvriendt en Linda De Witte. Een schiftingsvraag zorgde voor de rangschikking. (JM)