Zoektocht naar vermeende drenkeling stopgezet nadat die via camerabeelden in binnenstad teruggevonden werd

Maandagmiddag even voor halféén werd alarm geslagen nadat passanten op het strand van Knokke ter hoogte van het Van Bunnenplein een hoopje kleren ter hoogte van de waterlijn had opgemerkt.

De procedure werd meteen opgestart en er werd onder andere met een boot en een drone gezocht naar een vermeende drenkeling.

Na een uur zoeken werd in de binnenstad een persoon via camerabeelden gezond en wel gevonden. Dat was meteen ook het einde van de zoekactie.