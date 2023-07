Zoektocht naar geschikte stamceldonor voor kleine Rachèle (3) gaat verder: “Wachten en niets doen is geen optie”

Liefst 20.000 mensen registreerden zich de voorbije maand als stamceldonor bij het Rode Kruis dankzij de oproep van Evie Landuyt, de mama van de driejarige Rachèle uit Pittem. Voorlopig is echter nog steeds geen geschikte donor gevonden om het kleutertje met de zeldzame beenmergziekte te helpen. “Ze krijgt nu drie keer per week een bloedtransfusie”, zegt Evie. “We geven de strijd niet op.”

De oproep van de jonge mama bracht een golf van solidariteit teweeg, maar die ene speld in de hooiberg is voorlopig nog niet gevonden. “We zijn enorm dankbaar dat de oproep al zoveel mensen bereikt heeft”, benadrukt Evie. “Vlaanderen telde begin dit jaar 80.000 donoren. Nu zijn er daar in één klap 20.000 bij gekomen. Maar door die toevloed loopt de verwerking ervan wel vertraging op. De kans is groot dat mensen die zich vandaag registreren pas binnen twee maanden uitgenodigd zullen worden voor een bloedstaal. We ijveren daarom ondertussen ook op politiek vlak voor meer middelen, zodat die verwerking sneller kan gebeuren. Want de kans bestaat dat er een geschikte donor bij zit voor Rachèle. En de klok tikt.”

“Ons leven staat al sinds oktober vorig jaar stil”

Evie en haar man Maarten blijven hopen op dat verlossende telefoontje, maar daar stilzwijgend op zitten wachten kan ze niet. “Ons leven staat al sinds oktober vorig jaar stil. Elke dag wordt de donorbank gecheckt en elke dag zijn we paraat, maar het blijft zoeken. En wachten en niets doen is geen optie. Daarom richten we nu ook de blik op het buitenland. We hopen dat de media ons daarbij kunnen helpen.”

“Van de drie geschikte donoren die in de databank zaten (3 van de 41 miljoen donoren waren geschikt, maar die kunnen om bepaalde (medische) redenen niet doneren – red.) weten we dat ze uit drie verschillende landen kwamen. Graag willen we daarom ook in Nederland, Frankrijk en Wallonië de oproep delen. Liefst wereldwijd, zelfs. Wie weet kunnen we een broer of zus van die eerdere geschikte donoren bereiken. Als die nobele onbekenden zich zouden registreren, dan is de kans dat er een match gevonden wordt heel groot.”

Onhoudbare situatie

In afwachting van een donor krijgt Rachèle nu drie keer per week een bloedtransfusie. “Hoe lang die situatie nog kan aanhouden? Dat is moeilijk te zeggen, maar sowieso brengt het risico’s met zich mee. Haar lichaampje zou op een bepaald moment het vreemde bloed kunnen afstoten, terwijl ook haar weerstand nu nagenoeg onbestaande is. Ze heeft amper witte bloedcellen. We doen alles om haar af te schermen van de buitenwereld, maar twee weken geleden is ze nog met een lichte verkoudheid in het ziekenhuis beland. Op lange termijn is deze situatie onhoudbaar. Er wordt alles aan gedaan om haar toestand stabiel te houden, maar stilstaan is achteruitgaan.” (Sam Vanacker)