Zoektocht MIROM Roeselare in Sterrebos

Deze zomer kan een goede speurneus en wat sorteerkennis je aan een mooie prijs helpen. In de zoektocht #nietmeervandezetijd van MIROM Roeselare kan je in de groene en speelse omgeving van provinciedomein Sterrebos in Rumbeke naar zeven personages speuren die verspreid zitten in het bos.

Heb je er een gevonden? Dan kan je door de QR-code te scannen met je smartphone een vraag vinden met drie mogelijke antwoorden. Enkel het juiste antwoord levert een letter op voor een 7-letterwoord dat je op het einde een vakantiecheque of een mand vol streekproducten kan opleveren. Is een vraag wat moeilijk? Weet dan dat elk personage ook een tip bevat die je naar het juiste antwoord kan leiden.

Naast het aanbieden van een leuke activiteit voor een hopelijk mooie zomer wil MIROM Roeselare met de zoektocht tegelijk informeren. Want geef toe: verpakkingen die we nog kunnen recycleren of voedsel dat nog lekker is: dat hoort tegenwoordig niet meer in de restafvalzak? Da’s echt #nietmeervandezetijd.

Een papieren broodzak mag gewoon bij papier en karton en de meeste spuitbussen mag je bijvoorbeeld gerust in de PMD-zak deponeren. En spaghetti die over tijd is, die is vaak nog perfect eetbaar. Ook zonder mee te doen aan de wedstrijd steek je er dus wat van op. Bij elk personage staat een sorteertip en wie gaat speuren op de website komt nog veel meer te weten.

Je kan trouwens ook een leuke foto nemen bij een van de personages en die op Facebook of Instagram posten met #nietmeervandezetijd. Voor de leukste bijdrage zit er ook nog een prijsje in.

Noteer dus gerust een bezoekje aan het Sterrebos in Rumbeke in je vakantieplanning en trek er op uit. Op je eentje, met vrienden of met de (klein)kinderen. De zoektocht loopt van 1 tot 28 juli. In augustus verhuist de zoektocht dan naar Groenhove in Torhout.

Zomerzoektocht #nietmeervandezetijd, van 1 tot 28 juli in provinciedomein Sterrebos in Rumbeke. Meer info op nietmeervandezetijd.be.