Zoeken naar een locatie voor nieuw buurthuis Sint-Lodewijk

Het gemeentebestuur is op zoek naar een locatie voor een nieuw buurthuis op het grondgebied van Sint-Lodewijk.

“Het nieuwe buurthuis is een van de realisaties in het kader van het project Masterplan DNA Sint-Lodewijk”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld). “Verschillende organisaties zouden gebruik kunnen maken van de nieuwe infrastructuur. Concreet gaan we op zoek naar een locatie in een straal van ongeveer 250 meter rond de vrije basisschool van Sint-Lodewijk. De locatie die we voor ogen hebben, is bebouwd of onbebouwd en zou op korte tot middellange termijn beschikbaar zijn.”

“De toekomstige site zal op maat van de verschillende organisaties (her)ingericht worden. Voor deze realisatie is een vloeroppervlakte van zeker 500 vierkante meter nodig. De ruimte moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen: een ruimte van minstens 200 vierkante meter met voldoende vrije hoogte, vergingen voor materiaal, sanitair, keuken, polyvalente zaal voor activiteiten… We wensen de piste van koop, koop op plan of (langdurig) erfpachtrecht nog open te houden.”

Aanbieders die een ideale locatie wensen voor te stellen of zelf eigenaar zijn van een geknipte locatie, kunnen tegen ten laatste vrijdag 28 oktober 2022 hun voorstel doorgeven aan het gemeentebestuur van Deerlijk. Het kan via het online invulformulier op de website www.deerlijk.be/formulieren/voorstel-buurthuis-sint-lodewijk.