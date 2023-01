Zoekactie naar vijfjarig vermist kind in Koksijde snel geannuleerd

In Koksijde werd donderdagochtend kort even de procedure voor een zoekactie op het strand en op zee opgestart nadat een vijfjarig kind even verdwenen was. Nog voor alles goed en wel opgestart was werd het kind al teruggevonden.

Het ging om een vijfjarig kindje dat met de ouders genoot van een vakantie aan zee en op de Zeedijk in Koksijde aan het spelen was. Het ontsnapte rond 10.30 uur daarbij blijkbaar even aan de aandacht van de ouders die het kind niet meer terugvonden. Zij belden de hulpdiensten waarna de procedure voor een redding aan zee opgestart werd. Daardoor werd alles in gereedheid gebracht om zowel op het strand als op zee te zoeken, zonder dat daarbij indicaties waren dat het kind in zee was.

Hulpdiensten moeten niet uitrukken

“Maar in vakantieperiodes buiten het zomerseizoen wordt bij vermiste kinderen de procedure altijd opgestart”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Daardoor kunnen alle hulpdiensten snel paraat worden gebracht. Maar in dit geval kwam vrij snel na de oproep al de melding dat het kind teruggevonden werd. En nog voor de hulpdiensten zoals de brandweer konden uitrukken werd de oproep weer geannuleerd.” Het kind kon snel herenigd worden met de ouders en ook de politie ging ter plaatse. (JH)