Zoek mee een originele naam voor het Nieuwpoortse Jeugd- en Sportcomplex

In Nieuwpoort wordt volop gewerkt aan het nieuwe Jeugd- en Sportcomplex. Tegen de zomer van 2024 zou het volledige project voltooid moeten zijn. Voor het zover is, gaat de stad door middel van een naamwedstrijd op zoek naar een gepaste titel voor het gebouw. Iedereen kan tot en met woensdag 31 januari 2024 een originele suggestie indienen. Uit de ingestuurde voorstellen kiest de stad uiteindelijk de winnende naam.

Op het stedelijk sportpark De Lenspolder realiseert stad Nieuwpoort sinds januari 2023 een hedendaags en multifunctioneel Jeugd- en Sportcomplex. Hiermee creëert de stad een opvallend brandpunt in Nieuwpoort wat betreft sport- en jeugdbeleving. Voor de Jeugd- en Sportdienst is dit een fenomenale uitvalsbasis voor het uitwerken van een actief aanbod voor jong, oud en iedereen daartussen. Tegen de zomervakantie van 2024 zal dit grootse infrastructuurproject afgewerkt en operationeel zijn.

De officiële opening van het Jeugd- en Sportcomplex vindt plaats in het weekend van 6, 7 en 8 september 2024. In de aanloop naar dit driedaags lanceringsmoment wordt gezocht naar een passende naam voor het gebouw.

Doe een voorstel

“De stad doet een beroep op de creatieve geest van de inwoners, tweedeverblijvers en de vele bezoekers”, verklaart schepen van Jeugd en Sport Bert Gunst: “Het Jeugd- en Sportcomplex wordt een ontmoetings- en ontspanningsplek voor al wie in onze stad woont of Nieuwpoort aandoet. Het is dan ook logisch dan iedereen die het jeugd- en sportleven in onze stad een warm hart toedraagt, inbreng moet hebben in de naamkeuze van dit once-in-a-lifetime-project. Wij hopen op een groot deelnemersveld en kijken uit naar de vele opvallende en verrassende ideeën.”

Een tof naamvoorstel insturen gebeurt via www.nieuwpoort.be/naamwedstrijd-jeugd-en-sportcomplex. Dat kan tot en met woensdag 31 januari 2024. Uit de ingestuurde namen kiest de stad dan de uiteindelijke winnaar.

Prijzen te winnen

Bij het indienen van een naamsuggestie dien je met een aantal voorwaarden rekening houden. Het moet eerst en vooral een leuke naam zijn die goed klinkt en gemakkelijk uit te spreken valt. Het allesomvattende karakter is belangrijk: de titel moet zowel het jeugdaspect als het sportieve element omvatten. En tenslotte moet het ook een Nederlandstalige naam zijn.

Deelnemers aan de naamwedstrijd krijgen niet alleen de unieke kans om hun stempel te drukken op dit gloednieuw stukje Nieuwpoort, er vallen ook mooie prijzen te winnen.