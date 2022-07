Zoë (10) is de jongste meter van ezelin Lola: “Lola is de mooiste van allemaal”

Enkele weken geleden las papa Dieter Dewaele in deze krant dat het gemeentebestuur van Kuurne een oproep deed om meters en peters te vinden voor Isidoor en de drie nieuwe ezels in het natuurdomein De Groene Long. “We waren meteen enthousiast. Zoë is een grote dierenvriend, en houdt van paarden en ezels”, klinkt het.

Ezel Isidoor liep sinds deze zomer eenzaam en alleen rond in de Groene Long. Zijn levensgezel Zoya stierf aan te rijke voeding. Omdat een ezel een sociaal dier is, kreeg Isidoor onlangs het gezelschap van maar liefst drie nieuwe ezels. Isidoor loopt er vrolijk bij. Hij kreeg drie vriendinnetjes die nu samen met hem over het hele grasland van de Groene Long kunnen grazen. Het weiland is groot genoeg voor vier ezels. De peters en meters krijgen toegang tot de weides en de stal en houden samen met de gemeente een oogje in het zeil. De communicatie zal voornamelijk via een groepje op WhatsApp gebeuren. Op die manier is iedereen snel op de hoogte. Eén keer per jaar zal de gemeente de peters en meters samenbrengen om hen te bedanken tijdens een mini-editie van de ezelsfeesten. De tienjarige Zoë Dewaele is heel blij dat zij meter kon worden van Lola, de witte ezel. Het schooljaar is ten einde en ze ging dinsdag nog op schoolreis naar Pairi Daiza, een prachtig park vol dieren. Ideaal voor een grote dierenvriend. Volgend schooljaar start ze in het vijfde leerjaar. Ze rijdt al paard sinds ze vijf jaar is en volgt nu springlessen.

Stro voeren

“De andere ezels zijn ook mooi, maar Lola is toch de mooiste”, vertelt Zoë glimlachend. “We trokken lotjes en gelukkig stond er bij mij op dat ik meter mocht worden van Lola. We wonen hier vlakbij en we komen om de andere dag de ezels bezoeken en wat stro voeren”, vertelt ze glimlachend. Papa Dieter vult aan: “Het is de bedoeling dat we stro voeren, de stal nakijken en zorgen voor voldoende en proper water. Als er een probleem zou zijn, verwittigen we via de WhatsApp-groep de dierenarts en de gemeente.” Als Zoë en haar papa langs het hek de weide binnenstappen, weten de vier ezels al wat er staat te gebeuren. Ze volgen meter Zoë rustig tot aan de stal en genieten van de verse lading stro. Het is leuk om te zien dat een meisje van tien zo begaan is met de ezels. Ze aait Lola nog eens en geeft haar nog wat stro voor ze naar huis gaan. (Anne De Meester)