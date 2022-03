Zoals beloofd, boer Gerard krijgt kangoeroepak en ribbetjes in De Smesse: “Skippy stelt het goed”

Eind goed, al goed in het landelijke Vladslo. Twee weken geleden zette de vlucht van Skippy het Diksmuidse dorpje in rep en roer. Het was uiteindelijk ‘boer Gerard’, die de kangoeroe van Frank Hillewaere vorige week vond en hielp vangen. Skippy was drie dagen kritiek, maar stelt het nu goed. Zaterdagavond volgde de beloofde beloning voor Gerard: een etentje in De Smesse, in kangoeroepak.

“Ik ben een gepensioneerde landbouwer, maar iedereen in Vladslo kent mij als boer Gerard”, lacht Gerard Depoorter (70). “Skippy zat al eens op mijn hoeve, waardoor mijn honden begonnen te blaffen. Maar toen konden we hem niet vatten.”

De kangoeroe, die uit de weide van Frank Hillewaere (54) ontsnapte door toedoen van een geit, huppelde verder richting de bekende Duitse militaire begraafplaats van Vladslo. Daar werd het dier bijna ingesloten door Frank, de politie en enkele toeristen, maar een passerende tractor deed hem opschrikken en vluchten in het omliggende Praetbos.

Bij de staart vatten

Daar bleef Skippy rondspringen tot boer Gerard hem plots terugzag. “Ik reed op zondagvoormiddag met mijn auto in de Gentweg en zag hem zitten”, vertelt Gerard. “Ik reed snel naar Frank om hem te verwittigen en mee te nemen.”

Intussen werd Skippy in bedwang gehouden door een paar wielertoeristen en Korneel Vandevyvere (12), die vlakbij woont. “Ik kon Skippy uiteindelijk bij zijn staart vatten”, glundert Gerard.

“Van zodra je zo’n Bennett wallaby kangoeroe bij zijn staart hebt en omhoogtilt, valt hij stil en kan je ermee doen wat je wil”, aldus Frank. “We staken Skippy in het voertuig van Gerard en voerden hem naar mijn huis. Aanvankelijk had hij veel last van zijn oog en hij was drie dagen kritiek, maar nu stelt hij het goed.”

Gelukkig geen ongelukken

Zaterdagavond praatten Frank, Gerard, Korneel en hun familie na over het avontuur in De Smesse, een horecazaak tegenover de kerk van Vladslo. “Want ik had een etentje beloofd”, aldus Frank.

Voor zijn verdiensten kreeg Gerard ook een kangoeroepak. Hij genoot zichtbaar van de specialiteit van het huis. “Ribbetjes! Het smaakt en de sfeer is goed.”

“We hebben enorm veel chance gehad, dat de vlucht van Skippy niet leidde tot ongelukken. We hebben een extra slot aan de weide gehangen, zodat onze geit de poort niet meer open krijgt”, besluit Frank.

(TP)