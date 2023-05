Zo zal het nieuwe winkelwandelgebied in Kortrijk eruit zien: “Groene omgeving waar slow shopping centraal staat”

De plannen om het winkelwandelgebied in Kortrijk op te frissen en te vergroenen zijn klaar. Na een intensief participatietraject met workshops en overlegmomenten met ondernemers en een bevraging bij bewoners en shoppers bleek dat mensen vooral belang hechten aan terrasjes, vergroening en mogelijkheden om te verpozen. Het vernieuwde winkelwandelgebied zal klaar zijn tegen de zomer van 2024. Het totaalproject – inclusief de tijdelijke experimenten – kost 2,3 miljoen euro. Daarmee blijft Stad Kortrijk verder de kaart trekken van meer groen in onze stad.

Via tijdelijke experimenten op de Grote Kring, de kop van de Veemarkt, de Wijngaardstraat en het steegje tussen het Jozef Vandaleplein en de Korte Steenstraat werd nagegaan welke ingrepen goed in de markt liggen. Daarnaast organiseerde de stad workshops en overlegmomenten met ondernemers en een bevraging bij 870 bewoners en shoppers. Met deze info ging het ontwerpbureau 51N4E aan de slag om het winkelwandelgebied te hervormen tot een verblijf- en ontmoetingsplek voor jong en oud.

“Meer groen doet ons allemaal deugd” – Ubbe Descamps

“We zien dat de klant meer verwend wil worden en meer comfort verwacht in de stad. Meer groen doet ons allemaal deugd. Ook in andere steden wordt daarop ingezet, in combinatie met horeca en winkels. In tegenstelling tot grootsteden kan onze lokale centrumstad wel inzetten op persoonlijk contact”, zegt Ubbe Descamps, zaakvoerder van Brooklyn in de Korte Steenstraat. De winkel vierde vorig jaar haar 50-jarig bestaan.

De ontwerpen werden voorgesteld. © MD

In het najaar start Stad Kortrijk met het aanbrengen van gevelgroen in het winkelwandelgebied. De grotere, gefaseerde interventies starten na de solden. Er komt onder meer gevelgroen aan het pand van Brooklyn die de oversteek zal maken naar IzyCoffee. Ook aan de ingang van de Korte Steenstraat komt een groene boog.

“Met de voorstelling van het definitief ontwerp kunnen we eindelijk tonen waar we naartoe willen met het winkelwandelgebied van de toekomst: een groene omgeving met zit- en ontmoetingsplekken en waarbij slow shopping centraal staat. Ik ben er zeker van dat Kortrijk hiermee opnieuw een trendsetter zal zijn zoals we dat al waren toen we de eerste autovrije winkelstraten inrichtten in de jaren 60”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

De fietsenstalling in de Sionstraat verdwijnt, om plaats te maken voor een groenzone met bloemenperken en zitelementen. © gf

“Door de vergroening van ons publiek domein maken we van onze hele stad een gebied waar mensen graag willen zijn en blijven. Niet alleen komt dat de biodiversiteit en leefbaarheid ten goede, we zijn ervan overtuigd dat dit de beleving om te shoppen in Kortrijk serieus zal verbeteren. Daarnaast zetten we ook in op meer veiligheid voor de hoofdgebruiker: de voetgangers. Op shopmomenten bieden we voor fietsers een waardig alternatief zodat zij de drukke winkelstraten kunnen vermijden”, vertelt Axel Weydts, schepen van Openbare Werken.

Aan de ingangen van het winkelwandelgebied worden fietsenstallingen voorzien. Zo verdwijnt de fietsenstalling in de Sionstraat om plaats te maken voor een groenzone met bloemenperken en zitelementen. In samenwerking met shoppingcenter K zal een pand voorzien worden om de fiets veilig te stallen.

Op de Veemarkt krijgt de fontein ‘De Dorstigen Laven’ een meer prominente plek. © gf

De Grote Kring wordt een nieuwe trekpleister. Met verplaatsbare Love Chairs en een avontuurlijke speelzone voor kinderen wordt het een plekje om gezellig te keuvelen of te genieten van een kleinschalig evenement. Ook de kop van de Veemarkt krijgt een opwaardering met speelelementen, sfeervolle verlichting, extra bomen, zitbanken én een prominentere plek voor de fontein ‘De Dorstigen Laven’.

Ontharding en vergroening

In de Wijngaardstraat en Lekkerbeetstraat zorgen gevelgroen, groenslingers en sfeerverlichting voor meer gezelligheid. Het knooppunt Lange en Korte Steenstraat wordt een groene ontmoetingsruimte met zitbanken en zitblokjes voor kinderen. De kop van de Voorstraat wordt maximaal onthard en vergroend.

“Met dit ontwerp trekt Kortrijk ook meer nieuwe handelaars aan wat leegstand tegengaat en zorgt voor een diversiteit in aanbod in de winkelstraat”, zegt Maria Dermaut van Maria’s Corner, die binnenkort ook gevelgroen en een lichtslinger laat bevestigen. “Dankzij deze elementen wordt het vanuit de Lange Steenstraat ook duidelijk dat er in de zijstraten nog meer te beleven valt.”