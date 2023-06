Zo worden onze West-Vlaamse steden slimmer

Artificiële intelligentie, een ver-van-mijn-bedshow? Niet voor onze gemeentebesturen, die steeds meer gebruik maken van de technologie. Onder meer Oostende, Roeselare en Brugge zijn er al actief mee aan de slag. Meer nog: de experimenten hier moeten leiden tot een platform voor alle Vlaamse steden en gemeenten.

Voor wie het in Keulen hoort donderen: artificiële intelligentie (AI) is een systeem dat op basis van algoritmes steeds meer kennis vergaart en als een soort virtueel brein steeds bijleert. Daardoor kan dat systeem onderling bepaalde linken leggen om problemen op te lossen of voorstellen te doen. Het systeem is al aardig ingeburgerd in ons dagelijks leven. Denk maar aan platformen als TikTok, Instagram of Netflix, die video’s voorstellen op basis van je eerder kijkgedrag. De gezichtsherkenning op je telefoon, chatbots bij een online helpdesk… de mogelijkheden zijn legio. Maar het systeem baant zich nu ook een weg in onze gemeentebesturen, zo blijkt uit een rondvraag.

Wet op privacy

In Oostende, waar de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, red.) vandaag een conferentie organiseert omtrent het gebruik van AI door de besturen, hebben ze recent een mooi voorbeeld kunnen voorleggen. “Een AI-systeem heeft onze hele fotodatabank bekeken en daarbij alle gebouwen en monumenten netjes gelabeld. Zo hebben we al snel een paar honderd uur werk bespaard”, aldus Mathijs Dewaele, Smart City Coördinator.

Dat hoeft niet noodzakelijk voor wrevel te zorgen bij ambtenaren die moeten vrezen voor hun job. “Integendeel. Het zorgt ervoor dat ze zich nog meer kunnen focussen op hun taak. We willen AI vooral inzetten voor dit soort saaie, repetitieve jobs, die vaak bovenop het gewone takkenpakket komen.”

In de databank werden overigens geen personen gescand, ook al door de wet op de privacy. “AI is een technologie die vooral handig is om interne processen te optimaliseren, maar het is ook iets waar we heel voorzichtig mee moeten omspringen. Maar de interesse is groot. De resultaten van vrijdag moeten leiden tot een zogenaamde hackathon, waarbij actief aan toepassingen worden gewerkt.”

Slimme algoritmes

In Roeselare is AI al een tijdje een vast begrip. Meer nog: in 2018 al zetten ze een vooruitstrevend project op poten waarbij alle verkeersborden in kaart werden gebracht op basis van camera’s in wagens van Bpost. Daarmee krijgen ze al snel te zien waar er verkeersborden ontbreken, beschadigd zijn of aan vervanging toe zijn. Samen met Brugge en Leuven kocht Roeselare ook een Smart City Data-Platform aan. “Daarop wordt alle data verzameld. Belangrijk dus om onderbouwde beleidsbeslissingen te kunnen nemen”, aldus schepen voor Smart City en ICT Matthijs Samyn.

“Lokale overheden gebruiken steeds vaker artificiële intelligentie”

De afgelopen jaren werd overigens volop geëxperimenteerd met luchtfotografie. Zo kreeg de stad inzicht op de evolutie van het groen, maar ook over wegenelementen zoals parkeerplaatsen, wegmarkeringen en zebrapaden. “Zo kunnen we sneller ingrijpen”, klinkt het. “Dankzij AI kunnen we proactief handelen, zoals een tak snoeien die voor een verkeersbord dreigt te hangen.”

Momenteel loopt ook het project Rainbrain, waarbij het systeem bronnen over regenval en waterniveaus inschakelt. Door de slimme algoritmes geven ze een signaal welke bufferbekkens er moeten geleegd worden om overstromingen te voorkomen. AI sluipt ook binnen in de lokale politiezone RIHO. Die voert namelijk extra parameters in bij de camerabeelden, binnen het wettelijk kader, dus zonder gezichtsherkenning. Als iemand gezocht wordt met pakweg een blauwe rugzak, kan die snel opgespoord worden aan de hand van die rugzak. In april van vorig jaar kreeg Roeselare overigens een subsidie voor het project Machine Learning as a Service, samen met Brugge en Knokke-Heist. Die experimenten moeten leiden tot een finaal platform dat gebruikt kan worden door alle Vlaamse overheden.

Tal van toepassingen

Ook in Brugge weerklinken positieve geluiden over het project. “Ook wij bekijken om de verkeersborden in kaart te brengen”, aldus Ide Vandenbroucke, Smart City Coördinator. “We willen eveneens de zebrapaden in kaart brengen en kijken waar het beter kan. Momenteel loopt ook het project Vloed, waarbij we de drukte meten in straten en pleinen. Zo kunnen we bijvoorbeeld horeca-uitbaters helpen bij het bepalen wat de beste plek is om een terras neer te zetten. Nog zo’n handig voorbeeld is ThermAI waarbij thermografische scans aangeven welke woningen warmte verliezen. Daardoor kunnen we burgers aansporen om energiezuinige maatregelen te nemen.”

In Kortrijk zijn ze ook al een tijdje op de hoogtechnologische kar gesprongen. “Al maken we van AI eerder gebruik in kleinere toepassingen, zoals het scannen en verwerken van facturen bijvoorbeeld”, aldus Luc Velghe, directeur digitale transformatie. “Maar met dit soort technologieën willen we voorzichtig omspringen.” Ook in Ieper reageren ze eerder afwachtend. “We houden de vinger aan de pols”, aldus schepen van Smart City Dimitry Soenen. “Er zijn veel boeiende toepassingen op komst, maar wij kijken nog even de kat uit de boom tot die concreet zijn.”