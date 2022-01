Zo leer je je kind sparen

Een nieuwe game, Pokémonkaarten of ander leuk speelgoed. Vaak sparen kinderen hun nieuwjaarscenten voor eerder kleine zaken, maar toch kan het geen kwaad om al eens op lange termijn na te denken. Dat maakt Liesje Vanneste (33) uit Oostkamp duidelijk in een nieuw boek waarmee ze kinderen leert omgaan met geld. Voor ons somt ze enkele tips op.

Liesje Vanneste is in het dagelijks leven verantwoordelijk voor de afstudeerrichtingen accountancy-fiscaliteit en financiën- en verzekeringswezen bij de Arteveldehogeschool. Daarnaast runt ze een eigen bedrijfje Thinkfin, waarbij ze mensen op een laagdrempelige manier bijstaat om goed geïnformeerde financiële beslissingen te nemen. “Het is een misvatting dat jonge kinderen weinig besef hebben als het over geld gaat. Meer nog: hoe ze er als kind mee omgaan, bepaalt in grote mate ook hoe ze op latere leeftijd hun geld beheren”, aldus Liesje.

Met het boek Sparen? Kinderspel wil ze ouders en kinderen van 2 tot 12 jaar daar mee in begeleiden. Geef ik mijn tienjarige al een gsm? Wat is de impact van reclame en sociale media op onze kinderen? Hoe ga ik om met vragen als Zijn wij rijk of arm? Op dat en heel wat andere vragen geeft Liesje een antwoord, aangevuld met enkele waardevolle tips.

“Je hoeft niet te wachten tot kinderen al ver in hun tienerjaren zijn. Vergelijk het een beetje met seksuele opvoeding. Onderzoek wees al uit dat wie duidelijk en goed geïnformeerd werd op dat vlak, later minder risico loopt op een soa (seksueel overdraagbare aandoening, red.). Je kan niet vroeg genoeg beginnen met hen mee te nemen in het verhaal van sparen.”

“Zonder meer de belangrijkste tip die ik kan meegeven: praten. Durf eerlijk antwoorden en wuif het niet weg. Laat ze kritische vragen stellen.”

“Laat je kind eens raden hoeveel een ijsje, een brood of afwasmiddel kost. Hoe vaker ze het doen, hoe beter ze worden in het inschatten van prijzen. Dat wapent hen ook tegen eventueel misbruik.”

“Neem ze mee in het denkproces. Je hoeft ze niet alle details mee te geven, maar toon hoe je alle voor- en nadelen afweegt, of hoe je nadenkt over de aankoop van iets duurs.”

“Hoeveel zakgeld je geeft, hangt echt af van persoon tot persoon, alsook van de financiële situatie. Als maatstaf wordt vaak 0,5 of 1 euro genomen per jaar. Voor kinderen van tien jaar is dat dus bijvoorbeeld 5 of 10 euro.”

“Laat je kind sparen voor iets specifieks. Maak dat zo concreet mogelijk. Hoeveel kost het? Hoeveel kan je elke maand sparen? Hoe lang zal dat duren?”

“Onderschat de impact niet van geld. Als we collectief investeren in duurzame producten of duurzaam beleggen, dan maakt dat wel degelijk een verschil.”

“Laat kinderen met hun hoofd tegen de muur lopen. Voed ze niet te beschermend op daarin, maar maak ruimte om fouten te maken. Probeer het ook niet altijd té serieus op te vatten.”

“Het kan geen kwaad om Kerstmis of verjaardagen op een minder materialistische manier te vieren. Geef bijvoorbeeld een ervaring cadeau in plaats van een zoveelste stuk speelgoed. Een uitstapje naar de kinderboerderij of de speeltuin kan al heel waardevol zijn.”





‘Sparen? Kinderspel’ van Liesje Vanneste is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts. 160 pagina’s, 22,99 euro.