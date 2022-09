“Zo kan het niet langer, ik stap naar een advocaat”: half jaar na eerste bijtincident opnieuw hond van Ingrid aangevallen door rottweiler

De verontwaardiging bij Ingrid Mariman (56) en haar zoon Xander (28) is bijzonder groot na een nieuw bijtincident met een rottweiler van een buurtbewoner in Alveringem.

“Deze keer werd onze geadopteerde straathond Gismo uit Roemenië het slachtoffer”, vertelt Ingrid. “Hij werd gebeten bij de nek en moest genaaid worden. Ook mijn zoon raakte gewond: hij liep een bloedneus en schaafwonden op terwijl hij de twee dieren uit mekaar probeerde te houden.”

Een half jaar geleden werden de andere drie honden van Ingrid al eens aangevallen, tijdens een wandeling met haar man. De vrouw klaagde toen de veiligheid aan, vroeg aanpassingen aan de omheining van de rottweiler en nam contact op met burgemeester van Alveringem Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen).

“Intussen hebben we al aanpassingen gedaan en er zullen er nog volgen”, beloofde het baasje van de rottweiler na het eerste incident. “Mijn hond is totaal niet agressief tegenover mensen. Ik heb zelf twee kinderen, dus moest hij gevaarlijk zijn, had ik hem al lang weg gedaan. Mijn hond is ook al enkele keren ‘aangevallen’ geweest door loslopende honden, waardoor hij nu agressief doet tegenover andere honden. Toen ik hem net geadopteerd had, had hij geen problemen met andere honden.”

Juridische stappen

Volgens Ingrid, die opnieuw naar de politie en burgemeester stapte, houdt het baasje zich niet aan de gemaakte afspraken. “Die rottweiler liep zonder toezicht in de tuin en is toch weer door de onveilige omheining geraakt”, stelt ze. “De wil is er gewoon niet. Men zegt dat wij maar een andere wandelroute moeten nemen. Alsof wij, de wandelaars, hier in de fout gaan?! Ik hoop dat de omheining wordt aangepakt en een professionele hondentrainer ingeschakeld wordt om het baasje te begeleiden en de agressie van de rottweiler aan te pakken. Ik stap nu naar een advocaat voor juridisch advies, maar ik hoop alsnog op een constructief overleg. Zo kan het niet langer, want ik krijg er paniekaanvallen van. Heel mijn gezin lijdt eronder.”

Deze keer wenste de eigenaar van de rottweiler niet te reageren. Burgemeester Liefooghe beloofde om het baasje opnieuw op te zoeken. “Om de knelpunten te bespreken en op te lossen, zodat zulke problemen voorgoed van de baan zijn”, besluit hij. (TP)