Zitha uit Middelkerke is eindelijk 18: “Diploma en veel fotoshoots”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Zitha Hooge keek al lang uit naar de dag dat ze 18 zou worden, op 14 januari laatstleden was het zover en mag ze zich volwassen noemen. Zij studeerde zopas af in Diksmuide waar ze de richting Handel volgde en volgend jaar trekt ze naar Kortrijk om er de Marketing te volgen. Ze heeft een hart voor paarden en werkt verder aan haar modellenloopbaan. Vorig jaar werd ze Princess Queen of the Models, een modellenwedstrijd met groot aanzien.

Eindelijk 18, is dit speciaal voor jou?

“Ja hoor, ik verlangde al jaren naar die dag, ik zie het als een mijlpaal in je leven. Je bent geen kind meer, maar anderzijds is het ook wel zo dat er je nog veel te wachten staat al volwassene. In januari heb ik het al gevierd met enkele vrienden en straks doe ik het nog eens over want je wordt maar één keer 18, hé”

Straks ga je studeren in Kortrijk, wat wil je worden?

“Ik zal er de richting Marketing volgen en uiteraard zou ik binnen enkele jaren een goeie job willen uitoefenen. Anderzijds wil ik ook verder werken aan mijn modellenloopbaan en heel veel fotoshoots doen.”

Wat was het mooiste moment in je jong leven?

“Er zijn er al vele geweest hoor, maar mijn diploma behalen en mijn tweede plaats in de verkiezing Queen of the models zijn toch momenten om nooit meer te vergeten. Ik krijg van thuis uit ook heel veel kansen en mijn ouders steunen me eigenlijk in alles wat ik doe. Dat zijn uiteraard ook altijd supermooie momenten”

Hoe ziet je vrije tijd er uit en wat doe je in de vakantie?

“Als het even kan, ben ik bezig met paarden en paardrijden. Als klein meisje had ik al een pony en was ik al te vinden in de paardenstal van mijn tante. Ik luister ook graag naar muziek. Tijdens de vakantie zal ik ook wel genieten van het mooie weer, maar in augustus ga ik aan de slag als jobstudent in de Brico”

Waarvan kan je echt genieten?

“Ik kan genieten van heel veel, ook van kleine dingen. Wat me gelukkig maakt is een etentje met vrienden of een terrasje doen, maar ik ga ook graag eens naar een fuif. Deze zomer staat er ook een reisje gepland naar Spanje en ook daar kijk ik naar uit”

Wat is je ultieme droom?

“Ik wil in eerste instantie mijn diploma halen en aan de slag kunnen, maar dat zal nog wel een tijdje duren. Ik wil ook dolgraag verder doen in de modellenwereld maar ik besef dat ook dit niet eenvoudig is. E daarnaast wil ik uiteraard later een leuk gezinnetje stichten met kindjes”

(PBM)