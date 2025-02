Zitdagen Rap Op Stap nu in LDC De Zonnewijzer: “Iedereen heeft recht op vakantie en vrije tijd”

De zitdagen van Rap Op Stap zijn verhuisd van het Sociaal Huis naar het lokaal dienstencentrum. Ook de uren zijn aangepast. Zo wil de lokale overheid de toegang tot vrije tijd voor iedereen nog verbeteren.

Het principe achter Rap Op Stap is simpel. “Iedereen heeft recht op vakantie en vrije tijd. Met het Rap Op Stap-kantoor kunnen mensen die aan de voorwaarden voldoen personen met een leefloon, zij die een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit krijgen, toeleiding vanuit het Sociaal Huis een uitstap, reisje, activiteit of evenement meepikken aan een sociaal en sterk verminderd tarief”, kadert bevoegd schepen Michel Vincke (Vooruit). Het aanbod varieert van citytrips tot uitstapjes naar pretparken.

Wie bij Rap Op Stap komt aankloppen, hoeft niet noodzakelijk een cliënt van het Sociaal Huis te zijn. Komende lente zal het initiatief al drie jaar actief zijn in Gistel. “Eigenlijk stond het project al in de stellingen in 2019-2020, maar door de uitbraak van de coronacrisis en het gevolg dat evenementen en reizen beperkt waren, stelden we de lancering toen logischerwijs uit”, aldus schepen Michel Vincke.

Zitdagen

Twee vrijwilligers, Luc Tyteca en Lieve Deschutter, zorgen tijdens wekelijkse zitdagen voor begeleiding voor wie een activiteit wil boeken. De medewerkers helpen ook met praktische zaken, zoals een budget samenstellen of geschikt vervoer zoeken. “Wekelijks krijgen we geïnteresseerden over de vloer, al varieert het aantal. Soms krijgen ze een berichtje van mensen die via Rap Op Stap een leuke tijd hebben beleefd en dat schept steeds veel voldoening”, weet de schepen nog.

Om het project een nieuwe boost te geven, zijn de zitdagen aangepast. Ze vinden niet langer plaats in het Sociaal Huis, maar wel in het lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer in de Bruidstraat 9. Ook de uren van de zitdagen zijn aangepast: in plaats van 16.45 tot 18.45 uur kan je er nu elke donderdag terecht tussen 14.30 en 16.30 uur. Zo hoopt het lokaal bestuur nog meer mensen te bereiken. Stad Gistel kan voor Rap Op Stap rekenen op een jaarlijkse subsidie van 2.000 euro vanuit de Vlaamse overheid.

In 2024 werden 154 personen via Rap Op Stap naar iets van ontspanning of vrije tijd toegeleid. Begin dit jaar startte Gistel ook met het gebruik van de UiTPAS en worden aanvragers van deze vrijetijdskaart ook naar Rap Op Stap doorverwezen.