Zinvolle vrijetijdsbesteding in atelier Smile

In het woon-zorgcentrum Sacré-Coeur van de CPAS is men volop bezig met de nieuwbouw van studio’s. Het doel hiervan is om de mensen zo lang mogelijk onafhankelijk te laten wonen, maar toch de nodige dienstverlening aan te bieden. Aan de speciale ingang van deze studio’s is ook een polyvalente ruimte gebouwd.

In deze polyvalente ruimte kunnen vanaf heden diverse activiteiten georganiseerd worden voor bewoners van het wzc, de studio’s en elke bewoner van gelijk welke leeftijd uit Groot-Komen. Drie dagen per week kan iedereen die wil terecht in atelier Smile om onder begeleiding tal van activiteiten bij te wonen en creatieve projecten te realiseren.

Iedere dinsdag en woensdag kan dit van 9 tot 15 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur. Op de foto zien we de begeleiders Adélaide Duflo en Pauline Dekyndt geflankeerd door Antoine Gallas en Sheynne David in de polyvalente ruimte tijdens een van de activiteiten. (ZB/foto ZB)