Zintuigprikkelende belevingstuin aan woonzorgcentrum Het Pardoen: “Leefomgeving bewoners verbeteren”

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil de tuin aan het woonzorgcentrum Het Pardoen heraanleggen tot een zintuigprikkelende belevingstuin die voor iedereen toegankelijk zal zijn. De tuin naast snackhuis-tearoom ’t Leiezicht kijkt uit op de Leie en ligt naast de speeltoestellen van de buitenschoolse kinderopvang Sloeber. Het is nu gewoon een grasplein.

“Het wordt een tuin voor zowel mobiele, als mindermobiele bewoners”, zegt voorzitter Lien Deblaere (Vooruit). “Het toegangspad wordt verbeterd en de tuin zelf krijgt kleurige en geurige bloemenweide, heel wat fruitstruiken, enkele laagstammige fruitbomen en een pergola met zitbanken. Het bestaande petanqueveld wordt behouden.”

“Dit alles met als doel de leefomgeving en de kwaliteit van leven van de bewoners, maar ook van alle medewerkers van Het Pardoen te verbeteren. Deze belevingstuin zal de bewoners stimuleren om meer naar buiten te gaan, te bewegen en te genieten van de vernieuwde omgeving. Het zou ook een serieuze meerwaarde zijn naar de bezoekers toe om met hun familie buiten te vertoeven. De belevingstuin zal niet worden afgesloten. Het huidig grasplein is nu ook open.”

Er moet nog een ontwerper worden aangeduid. De aanleg is dit najaar voorzien zodat de tuin tegen eind dit jaar helemaal is aangelegd is. Vanaf het voorjaar 2024 kan iedereen dan genieten van deze belevingstuin. (ELD)