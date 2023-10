‘Zinloos’ zebrapad zorgt voor hilariteit in Vichte

Maandag verscheen een opvallende foto in de Facebook-groep Je bent van Vichte als…

Met het onderschrift ‘Wie plaatst een ludieke reactie over dit zinloos zebrapad in de Kerkdreef?’ Onder de tekst stond een foto van het zebrapad op een wel heel vreemde plaats. Iemand antwoordde ludiek dat het waarschijnlijk een oversteekplaats voor de koeien is. “Toch schilderde de aannemer het daar niet voor niets”, reageert schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Christophe Vandererven: “Wie even wat opzoekingswerk verricht, kan zien dat er op die plek voor de werken ook een zebrapad stond. De aannemer herstelde het dus gewoon in zijn oorspronkelijke staat.” (TVDV)