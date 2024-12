“Zingen opent het hart en brengt ons samen”: Ingrid (62) organiseert samenzingmomenten met steun van De Warmste Week

Een van de vele projecten die straks met de opbrengst van De Warmste Week ondersteund worden, is dat van De Zingende Buitenbeentjes in Lissewege. Daar plant Ingrid Vandamme volgende zomer bijeenkomsten vol zang en plezier, waarop iedereen, maar toch vooral zij die op zoek zijn naar wat gezelschap, welkom zijn.

Al 15 jaar zet Ingrid Vandamme (62) elke zomer de poort van ont-moetingstuin tVaartje in Lissewege open. De plek groeide uit tot een plek waar veel kan maar niets moet. Waar iedereen met een creatief en warm hart elkaar kan ontmoeten in een losse sfeer. ’s Zomers kun je er genieten van kunst en creativiteit in de meest verschillende gedaanten, maar ook voor een babbel met gelijkgestemden. “In tVaartje is er van alles te doen, maar het belangrijkste is dat iedereen hier welkom is én zichzelf kan zijn”, licht Ingrid toe.

Haar sociaal engagement erfde ze van haar mama. “Zij was ‘de vrouw van de dokter’ in Zeebrugge, en organiseerde bijna elke week wel een banket voor mensen aan de rand van de maatschappij: wezen, ex-gevangenen, mensen met een beperking… Tijdens de week verbleef ik op internaat, maar in de weekends hielp ik er opdienen en zo kreeg ik haar engagement vanzelf mee”, legt Ingrid uit. Toen haar moeder ouder werd en symptomen van Alzheimer vertoonde, nam Ingrid de zorg voor haar op zich. In Lissewege, langs ‘het vaartje’, vonden ze een woning met verschillende aanpalende schuren en een grote tuin. “Ik was op zoek naar een activiteit die ik samen met mijn moeder met dementie kon doen, wat dus niet vanzelfsprekend is”, gaat ze verder.

Workshops

“Maar toen een slechtziende kunstenaar me vroeg of hij zijn atelier mocht onderbrengen in een van onze ruimtes, leidde het één tot het ander: we besloten ’s zomers workshops te organiseren, blinden en slechtziende kunstenaars die iets maken de kans te geven hun creaties te tonen, en er een pop-up bar te openen. Mijn moeder vond het prachtig, ze was plots weer omringd door mensen, stak ook zelf een handje toe waar dat kon, en fleurde weer helemaal op”, herinnert Ingrid zich die eerste zomer. Sindsdien winnen de zomers van Lissewege elk jaar aan bekendheid en belangstelling. “Iemand die een tijd in een psychiatrische instelling had verbleven, wees me er op dat ook daar mensen vaak heel creatief bezig zijn. Hun werken worden echter alleen binnen de ziekenhuismuren getoond, aan familie en kennissen. Terwijl het hun eigenwaarde net ten goede zou komen als veel meer mensen hun werk kunnen zien.”

Ingrid stelde de tuin ook voor hen open en richtte vzw HandicapART op. “Tot er een moment kwam waarop ik iemand hoorde praten over ‘die gehandicapten’ van tVaartje. Dat deed pijn. Sindsdien gooien we de poort dus bewust open voor iedereen, kunstenaars en creatievelingen, of ze nu poppetjes haken of de nieuwe Paul Delvaux zijn: on s’en fou”, lacht ze. “Ons enige doel is: van tVaartje een mooi inclusief en warm verhaal maken.”

De warmste week

En aan dat culturele en sociale aspect van tVaartje wil Ingrid vanaf volgende zomer met de steun van De Warmste Week een dimensie toevoegen. “De voorbije zomers organiseerden we op zondagnamiddagen al concertjes, en het viel me daarbij op dat nogal wat mensen daar alleen naartoe komen. Onze tuin heeft immers de reputatie opgebouwd dat mensen hier vrij in en uit kunnen lopen, en je hier écht altijd wel iemand vindt om een praatje mee te slaan. Dat is ook de sfeer die we altijd al nastreven: alsof je bij familie op bezoek komt. En dat werkt.”

“Nu hadden we een paar keer een zanggroepje van Blindenzorg Licht En Liefde uit Varsenare te gast, met leden die samen zongen – niet altijd even muzikaal correct maar wel recht uit het hart – en hoe het toevallig passerende publiek daar enthousiast in meeging. Dat bracht me op het idee om op regelmatige basis samenzingmomenten te organiseren, waarbij we vooral mensen samenbrengen die het wat moeilijker hebben in het leven of gewoon nood hebben aan wat gezelschap.”

“Ik wil niet doodgaan met dromen, wel met mooie en warme herinneringen”

Ingrid is ervan overtuigd dat samen zingen mensen dichter bij elkaar brengt. “Muziek opent het hart, mensen die samen zingen, maken gemakkelijk contact met elkaar. Nu eenzaamheid het thema van De Warmste Week is, leek het ons niet meer dan logisch om onze zangmomenten open te stellen voor iedereen, onder de noemer ‘De Zingende Buitenbeentjes’.”

Aangepast toilet

tVaartje heeft er volgens haar de ideale infrastructuur voor: “Hier kunnen rolstoelen binnen, of hoef je je niet ongemakkelijk te voelen omdat iemand met dementie of een beperking iets roept. Allemaal situaties waarmee je minder gemakkelijk terecht kunt op een regulier terras of restaurant, en die er toe leiden dat mensen geen uitstap meer durven maken”, meent ze. “Bovendien komt er voor volgend seizoen ook een toilet aangepast aan mensen met een beperking. Ook dat past in onze visie dat iedereen hier terecht moet kunnen.”

Vanaf januari kan iedereen die interesse heeft, ook vanuit woonzorgcentra, middenveldorganisaties en andere verenigingen, inlichtingen vragen over een zomernamiddag in juli of augustus met koffie en taart in de creatiefste tuin van Vlaanderen, om er anderhalf uur samen met elkaar te zingen. Ook muzikanten, dirigenten en koren die het project willen begeleiden, mogen zich aanmelden. Ingrid en haar team vrijwilligers hopen op heel wat interesse. “Want warme gevoelens delen, doet zo veel meer deugd dan om het even welke materiële doeleinden nastreven”, vindt ze. “En daar maak ik werk van. Want ik wil niet doodgaan met dromen, wel met mooie herinneringen”, besluit ze.