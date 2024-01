Zin in pyjamafeestje in de jungle? Caroline Franck verhuurt slaaptentjes voor binnen in vier thema’s

Ouders die hun kinderen willen trakteren op een bijzonder pyjamafeestje, kunnen aankloppen bij Caroline Franck in Assebroek. Onder de noemer Sweet Dreams verhuurt ze kleine tipi-tentjes, in vier thema’s. “Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld laten onderdompelen in een paradijs- of junglesfeer.”

Caroline Franck (46) uit Assebroek heeft een opmerkelijk initiatief uitgewerkt om pyjama- of slaapfeestjes – waarbij kinderen of jonge tieners hun vrienden uitnodigen om te komen overnachten – net dat tikkeltje spannender en leuker te maken. Eerder was Caroline in de horeca actief, onder meer door de jarenlange uitbating van het eethuis Aubergine in de Sint-Amandsstraat, in Brugge centrum. Onder de noemer Sweet Dreams verhuurt Caroline sinds enkele maanden kleine tipi-tentjes in vier verschillende thema’s om te gebruiken tijdens logeerfeestjes.

“Hoe ik op dit idee gekomen ben? Ik zag dit steeds meer passeren op Instagram, maar dan vooral op accounts uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het leek me wel iets waar vraag naar zou kunnen zijn, want in onze regio zijn er nog weinig zulke initiatieven”, vertelt Caroline, die zelf drie kinderen heeft.

“Het is dus gericht op feestjes voor kinderen en jonge tieners die komen overnachten en waarbij elk kind z’n eigen kleine tipi-tentje krijgt. Meer specifiek voor indoor slaapfeestjes voor twee tot acht kinderen. Momenteel zijn er vier thema’s waaruit je kunt kiezen. Je kunt je kinderen laten wegdromen in de wereld van de dinosaurussen, ze onderdompelen in een tropisch flamingoparadijs, in een avontuurlijke junglesafari, of je kunt kiezen voor een opwindend voetbalthema. Niet alleen de tentjes zelf zijn uitgerust in dat thema, maar ook de lakens, kussens, knuffels en andere toebehoren. Ik heb alle thema’s zelf uitgedacht, alle stoffen gekozen en dan ook alles laten uitwerken door een naaister. En ja, ik ben wel trots op het resultaat.”

Wie voor zijn kinderen zo’n feestje wil organiseren, kiest het gewenste thema, en legt met Caroline een datum vast. Het materiaal kan dan worden afgehaald bij Caroline, in de Tulpenstraat 15 in Assebroek.

“Als het niet al te ver is, kunnen we het materiaal ook gratis leveren, indien gewenst. Wat we ook doen, is – als we de adressen krijgen – zelf kaartjes in een van de vier thema’s versturen, als uitnodiging. Dat maakt de ervaring helemaal compleet”, geeft Caroline nog mee.

sweetdreamstipi.be (Piet De Ville)